Spis treści
W poprzednim odcinku Gabrysia miała pretensje do Szczepana zarówno o aferę z Wilkiem, jak i o namówienie jej do poparcia przebudowy Zacisznej. Mieszkańcy okolicy, z Hubertem na czele, z ulgą przyjęli decyzję urzędu miasta, który ostatecznie nie zgodził się na plany dewelopera. Tolek zabrał Brodę na spotkanie z dawnym znajomym z wyścigów konnych. Liczył, że mężczyzna będzie miał informacje o ojcu Brody. Rawiczowa oglądała stare zdjęcia, a Małgorzata zauważyła uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem a Brodeckim. Zapytała więc wprost, czy Kajetan jest przyrodnim bratem Cezarego. Grażyna znów odwiedziła Madzię, a później spotkała Oliwkę i dowiedziała się o jej rozstaniu z Tomkiem. Postanowiła szczerze porozmawiać z Kępskim.
„Barwy szczęścia” odcinek 3424 - streszczenie
Hubert spróbuje dogadać się z Lucyną i odkupić jej udziały w domu na Zacisznej. Seniorka postawi jednak twardy warunek. Zażąda od Pyrków miliona złotych. Emil nie będzie krył niechęci do Adama, ale zacznie patrzeć na niego inaczej, gdy chłopak pomoże mu z matematyką i opowie o traumie z dzieciństwa. Karolina zaskoczy Bruna, gdy oznajmi, że szuka nowej pracy, skoro kazał jej odejść z hotelu. Małgorzata będzie naciskać na Rawiczową, by wyznała Brodzie prawdę o jego pochodzeniu. Rawiczowa odmówi, bo będzie twierdzić, że w ten sposób chroni Cezarego.
„Barwy szczęścia” odcinek 3424 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3424. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 21 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu przeplatają się wątki miłosne, społeczne, zawodowe, komediowe i kryminalne. Losy bohaterów z różnych pokoleń często się ze sobą splatają. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak