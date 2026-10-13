"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3424

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-13 7:57

W 3424. odcinku „Barw szczęścia” Hubert będzie chciał odkupić od Lucyny jej udziały w domu na Zacisznej. Seniorka postawi jednak zaporową cenę i zażąda od Pyrków aż miliona złotych. Ta rozmowa może mocno skomplikować sytuację całej rodziny.

Zamyślony Broda i Tolek podczas spotkania. O ich poszukiwaniach prawdy w Barwach szczęścia przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Gabrysia miała pretensje do Szczepana zarówno o aferę z Wilkiem, jak i o namówienie jej do poparcia przebudowy Zacisznej. Mieszkańcy okolicy, z Hubertem na czele, z ulgą przyjęli decyzję urzędu miasta, który ostatecznie nie zgodził się na plany dewelopera. Tolek zabrał Brodę na spotkanie z dawnym znajomym z wyścigów konnych. Liczył, że mężczyzna będzie miał informacje o ojcu Brody. Rawiczowa oglądała stare zdjęcia, a Małgorzata zauważyła uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem a Brodeckim. Zapytała więc wprost, czy Kajetan jest przyrodnim bratem Cezarego. Grażyna znów odwiedziła Madzię, a później spotkała Oliwkę i dowiedziała się o jej rozstaniu z Tomkiem. Postanowiła szczerze porozmawiać z Kępskim.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3424 - streszczenie

Hubert spróbuje dogadać się z Lucyną i odkupić jej udziały w domu na Zacisznej. Seniorka postawi jednak twardy warunek. Zażąda od Pyrków miliona złotych. Emil nie będzie krył niechęci do Adama, ale zacznie patrzeć na niego inaczej, gdy chłopak pomoże mu z matematyką i opowie o traumie z dzieciństwa. Karolina zaskoczy Bruna, gdy oznajmi, że szuka nowej pracy, skoro kazał jej odejść z hotelu. Małgorzata będzie naciskać na Rawiczową, by wyznała Brodzie prawdę o jego pochodzeniu. Rawiczowa odmówi, bo będzie twierdzić, że w ten sposób chroni Cezarego.

„Barwy szczęścia” odcinek 3424 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3424. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 21 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu przeplatają się wątki miłosne, społeczne, zawodowe, komediowe i kryminalne. Losy bohaterów z różnych pokoleń często się ze sobą splatają. W serialu występują m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: streszczenie odcinka 3422
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barwy szczęścia