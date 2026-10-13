W poprzednim odcinku Gabrysia miała pretensje do Szczepana zarówno o aferę z Wilkiem, jak i o namówienie jej do poparcia przebudowy Zacisznej. Mieszkańcy okolicy, z Hubertem na czele, z ulgą przyjęli decyzję urzędu miasta, który ostatecznie nie zgodził się na plany dewelopera. Tolek zabrał Brodę na spotkanie z dawnym znajomym z wyścigów konnych. Liczył, że mężczyzna będzie miał informacje o ojcu Brody. Rawiczowa oglądała stare zdjęcia, a Małgorzata zauważyła uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem a Brodeckim. Zapytała więc wprost, czy Kajetan jest przyrodnim bratem Cezarego. Grażyna znów odwiedziła Madzię, a później spotkała Oliwkę i dowiedziała się o jej rozstaniu z Tomkiem. Postanowiła szczerze porozmawiać z Kępskim.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3424 - streszczenie

Hubert spróbuje dogadać się z Lucyną i odkupić jej udziały w domu na Zacisznej. Seniorka postawi jednak twardy warunek. Zażąda od Pyrków miliona złotych. Emil nie będzie krył niechęci do Adama, ale zacznie patrzeć na niego inaczej, gdy chłopak pomoże mu z matematyką i opowie o traumie z dzieciństwa. Karolina zaskoczy Bruna, gdy oznajmi, że szuka nowej pracy, skoro kazał jej odejść z hotelu. Małgorzata będzie naciskać na Rawiczową, by wyznała Brodzie prawdę o jego pochodzeniu. Rawiczowa odmówi, bo będzie twierdzić, że w ten sposób chroni Cezarego.

„Barwy szczęścia” odcinek 3424 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3424. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 21 października 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w związanym z nimi Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami i trudnymi decyzjami. W ich życiu przeplatają się wątki miłosne, społeczne, zawodowe, komediowe i kryminalne. Losy bohaterów z różnych pokoleń często się ze sobą splatają. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak