W poprzednim odcinku Zośka i Oliwia wróciły do Polignano a Mare, licząc, że znajdą odpowiedzi na dręczące je pytania. Oliwia bezskutecznie próbowała odnaleźć Davide. Zośka chciała natomiast poznać prawdę o Kamilu. Kiedy zobaczyła Marco i Ninę, od razu wysnuła najgorsze przypuszczenia. Lęk przed kolejną zdradą zachwiał rodzącą się bliskością między nią a przystojnym Włochem. Czego teraz się spodziewać?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Felicita” odcinek 18 - streszczenie

Giulia wyzna Zośce, że naprawdę kochała Kamila i wierzyła, że czeka je wspólna przyszłość. Oliwia wreszcie pozna prawdę o dramatycznej sytuacji Davide. Zaproponuje mu, by wyjechał z nią do Polski. Pochłonięta jego sprawami, straci poczucie czasu, przez co Zośka wpadnie w panikę. Poszukiwania Oliwii zakończą się gwałtowną awanturą między matką a córką.

„Felicita” odcinek 18 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

18. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany 20 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Tego wieczoru konflikt między Zośką a Oliwią wybuchnie ze zdwojoną siłą.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po bolesnej stracie. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila samotnie wychowuje nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie, a jego tajemnice wiążą się z Giulią, małym Nico i skomplikowanym spadkiem. To historia o żałobie, zdradzie, przebaczeniu i pierwszej miłości Oliwii. W serialu występują:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello