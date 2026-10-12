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W poprzednim odcinku Zośka i Oliwia wróciły do Polignano a Mare, licząc, że znajdą odpowiedzi na dręczące je pytania. Oliwia bezskutecznie próbowała odnaleźć Davide. Zośka chciała natomiast poznać prawdę o Kamilu. Kiedy zobaczyła Marco i Ninę, od razu wysnuła najgorsze przypuszczenia. Lęk przed kolejną zdradą zachwiał rodzącą się bliskością między nią a przystojnym Włochem. Czego teraz się spodziewać?
„Felicita” odcinek 18 - streszczenie
Giulia wyzna Zośce, że naprawdę kochała Kamila i wierzyła, że czeka je wspólna przyszłość. Oliwia wreszcie pozna prawdę o dramatycznej sytuacji Davide. Zaproponuje mu, by wyjechał z nią do Polski. Pochłonięta jego sprawami, straci poczucie czasu, przez co Zośka wpadnie w panikę. Poszukiwania Oliwii zakończą się gwałtowną awanturą między matką a córką.
„Felicita” odcinek 18 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
18. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany 20 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Tego wieczoru konflikt między Zośką a Oliwią wybuchnie ze zdwojoną siłą.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinie, miłości i próbie ułożenia życia po bolesnej stracie. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila samotnie wychowuje nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie, a jego tajemnice wiążą się z Giulią, małym Nico i skomplikowanym spadkiem. To historia o żałobie, zdradzie, przebaczeniu i pierwszej miłości Oliwii. W serialu występują:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello