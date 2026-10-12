W poprzednim odcinku Wilk wpadł w poważne tarapaty po artykule Weroniki. Nadzór budowlany zapowiedział kontrolę w jego firmie, a policja pod dowództwem Majaka zainteresowała się nielegalnym wydobyciem piasku. Kacper po raz pierwszy odprowadził Luizę do domu, lecz ich spotkanie szybko popsuła Emilka. Dziewczyna powiedziała Malwinie i Jerzemu, że jej brat ma nową dziewczynę. Rawiczowa świętowała zdany państwowy egzamin na agenta nieruchomości, a Broda po bolesnej lekcji jazdy konnej próbował dotrwać do końca dnia w pracy. Niespodziewanie zdradził Józefinie, że jego matka nosi nazwisko Brodecka, czym wprawił seniorkę w szok. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3423 - streszczenie

Gabrysia będzie miała pretensje do Szczepana zarówno o aferę z Wilkiem, jak i o to, że namówił ją do poparcia przebudowy Zacisznej. Tymczasem mieszkańcy okolicy, z Hubertem na czele, z ulgą przyjmą decyzję urzędu miasta. Magistrat ostatecznie nie zgodzi się na plany dewelopera. Tolek zabierze Brodę na spotkanie z dawnym znajomym z wyścigów konnych, licząc, że zdobędzie informacje o jego ojcu. Rawiczowa zacznie przeglądać stare zdjęcia, a Małgorzata dostrzeże uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem a Brodeckim. Kobieta zapyta wprost, czy Kajetan jest przyrodnim bratem Cezarego. Grażyna znów odwiedzi Madzię, a później wpadnie na Oliwkę i dowie się o jej rozstaniu z Tomkiem. Po tej rozmowie postanowi szczerze porozmawiać z Kępskim.

„Barwy szczęścia” odcinek 3423 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3423. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. W odcinku mieszkańcy Zacisznej z ulgą przyjmą decyzję urzędu miasta w sprawie planów dewelopera. Gabrysia będzie też musiała zmierzyć się z konsekwencjami afery z Wilkiem.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, miłością, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kłopotami. To historie ludzi z różnych pokoleń, których życie często stawia przed trudnymi decyzjami. W obsadzie są m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak