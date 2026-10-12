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W poprzednim odcinku Wilk wpadł w poważne tarapaty po artykule Weroniki. Nadzór budowlany zapowiedział kontrolę w jego firmie, a policja pod dowództwem Majaka zainteresowała się nielegalnym wydobyciem piasku. Kacper po raz pierwszy odprowadził Luizę do domu, lecz ich spotkanie szybko popsuła Emilka. Dziewczyna powiedziała Malwinie i Jerzemu, że jej brat ma nową dziewczynę. Rawiczowa świętowała zdany państwowy egzamin na agenta nieruchomości, a Broda po bolesnej lekcji jazdy konnej próbował dotrwać do końca dnia w pracy. Niespodziewanie zdradził Józefinie, że jego matka nosi nazwisko Brodecka, czym wprawił seniorkę w szok. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3423 - streszczenie
Gabrysia będzie miała pretensje do Szczepana zarówno o aferę z Wilkiem, jak i o to, że namówił ją do poparcia przebudowy Zacisznej. Tymczasem mieszkańcy okolicy, z Hubertem na czele, z ulgą przyjmą decyzję urzędu miasta. Magistrat ostatecznie nie zgodzi się na plany dewelopera. Tolek zabierze Brodę na spotkanie z dawnym znajomym z wyścigów konnych, licząc, że zdobędzie informacje o jego ojcu. Rawiczowa zacznie przeglądać stare zdjęcia, a Małgorzata dostrzeże uderzające podobieństwo między zmarłym Bogdanem a Brodeckim. Kobieta zapyta wprost, czy Kajetan jest przyrodnim bratem Cezarego. Grażyna znów odwiedzi Madzię, a później wpadnie na Oliwkę i dowie się o jej rozstaniu z Tomkiem. Po tej rozmowie postanowi szczerze porozmawiać z Kępskim.
„Barwy szczęścia” odcinek 3423 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3423. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. W odcinku mieszkańcy Zacisznej z ulgą przyjmą decyzję urzędu miasta w sprawie planów dewelopera. Gabrysia będzie też musiała zmierzyć się z konsekwencjami afery z Wilkiem.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami i Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, miłością, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kłopotami. To historie ludzi z różnych pokoleń, których życie często stawia przed trudnymi decyzjami. W obsadzie są m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak