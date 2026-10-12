W poprzednim odcinku konflikt Zośki i Ewki wciąż pozostawał nierozwiązany. Jagoda próbowała je pogodzić, ale jej starania nic nie zmieniły. Oliwia nie dała wiary Giulii, która zapewniała ją, że z Davide wszystko jest w porządku. W Warszawie pojawił się też Wiktor z zaskakującą propozycją. Tymczasem Stella i Francesca przystąpiły do realizacji swojego planu. Czy tym razem sytuacja wreszcie się zmieni?

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„Felicita” odcinek 17 - streszczenie

Zośka i Oliwia wrócą do Polignano a Mare z nadzieją, że wreszcie poznają odpowiedzi na dręczące je pytania. Oliwia będzie bezskutecznie szukać Davide. Zośka skupi się zaś na prawdzie o Kamilu i jego tajemnicach. Sytuacja skomplikuje się, gdy zobaczy Marco w towarzystwie Niny. Zośka od razu zacznie podejrzewać najgorsze. Strach przed kolejną zdradą zachwieje bliskością, która dopiero rodzi się między nią a Marco.

„Felicita” odcinek 17 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

17. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Warto jednak sprawdzić aktualny program stacji, ponieważ godzina emisji może ulec zmianie.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych sekretach, miłości i próbie ułożenia sobie życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila chce zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu wychodzi na jaw, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. W obsadzie znaleźli się m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello