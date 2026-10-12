"Felicita": streszczenie odcinka 17

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-10-12 10:10

W 17. odcinku „Felicity” Zośka i Oliwia znów znajdą się w Polignano a Mare, ale żadna z nich nie zazna tam spokoju. Oliwia wciąż będzie myśleć o Davide, a Zośka spróbuje rozwikłać tajemnice Kamila. Wszystko skomplikuje jeden widok, który mocno ją zaboli. Marco pojawi się bowiem u boku Niny.

W poprzednim odcinku konflikt Zośki i Ewki wciąż pozostawał nierozwiązany. Jagoda próbowała je pogodzić, ale jej starania nic nie zmieniły. Oliwia nie dała wiary Giulii, która zapewniała ją, że z Davide wszystko jest w porządku. W Warszawie pojawił się też Wiktor z zaskakującą propozycją. Tymczasem Stella i Francesca przystąpiły do realizacji swojego planu. Czy tym razem sytuacja wreszcie się zmieni?

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„Felicita” odcinek 17 - streszczenie

Zośka i Oliwia wrócą do Polignano a Mare z nadzieją, że wreszcie poznają odpowiedzi na dręczące je pytania. Oliwia będzie bezskutecznie szukać Davide. Zośka skupi się zaś na prawdzie o Kamilu i jego tajemnicach. Sytuacja skomplikuje się, gdy zobaczy Marco w towarzystwie Niny. Zośka od razu zacznie podejrzewać najgorsze. Strach przed kolejną zdradą zachwieje bliskością, która dopiero rodzi się między nią a Marco.

„Felicita” odcinek 17 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

17. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Warto jednak sprawdzić aktualny program stacji, ponieważ godzina emisji może ulec zmianie.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych sekretach, miłości i próbie ułożenia sobie życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila chce zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu wychodzi na jaw, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. W obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello
Zośka i Marco w Polignano a Mare. O losach bohaterów serialu Felicita przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 17

ROLKI