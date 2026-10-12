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W poprzednim odcinku konflikt Zośki i Ewki wciąż pozostawał nierozwiązany. Jagoda próbowała je pogodzić, ale jej starania nic nie zmieniły. Oliwia nie dała wiary Giulii, która zapewniała ją, że z Davide wszystko jest w porządku. W Warszawie pojawił się też Wiktor z zaskakującą propozycją. Tymczasem Stella i Francesca przystąpiły do realizacji swojego planu. Czy tym razem sytuacja wreszcie się zmieni?
„Felicita” odcinek 17 - streszczenie
Zośka i Oliwia wrócą do Polignano a Mare z nadzieją, że wreszcie poznają odpowiedzi na dręczące je pytania. Oliwia będzie bezskutecznie szukać Davide. Zośka skupi się zaś na prawdzie o Kamilu i jego tajemnicach. Sytuacja skomplikuje się, gdy zobaczy Marco w towarzystwie Niny. Zośka od razu zacznie podejrzewać najgorsze. Strach przed kolejną zdradą zachwieje bliskością, która dopiero rodzi się między nią a Marco.
„Felicita” odcinek 17 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
17. odcinek serialu „Felicita” TVP1 pokaże w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 20:30. Warto jednak sprawdzić aktualny program stacji, ponieważ godzina emisji może ulec zmianie.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych sekretach, miłości i próbie ułożenia sobie życia po tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po śmierci męża Kamila chce zadbać o siebie i nastoletnią córkę Oliwię. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Polignano a Mare w Apulii. Na miejscu wychodzi na jaw, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie. W obsadzie znaleźli się m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżowski, Anna Moskal, Piotr Polk, Eugenio Ricciardi i Alessandro Bressanello