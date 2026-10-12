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W poprzednim odcinku Karolina wyraźnie ochłodziła relacje z Brunem i w domu traktowała go z dystansem. Nie pozwoliła też Justinowi przejąć swoich obowiązków, bo wciąż liczyła na powrót do pracy w hotelu. Skotnicki musiał zmierzyć się z kolejnym kryzysem związanym z Olą. Broda, który szukał ojca, niespodziewanie znalazł sojusznika w Tolku. Tymczasem narastał konflikt Błażeja z matką, rozważającą powrót do Szczecina. Dopiero interwencja Weroniki pomogła załagodzić rodzinny spór. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3422 - streszczenie
Po artykule Weroniki Wilk wpadnie w poważne kłopoty. Nadzór budowlany zapowie kontrolę w jego firmie, a policja z Majakiem na czele zacznie przyglądać się sprawie nielegalnego wydobycia piasku. Kacper w końcu zbierze się na odwagę i po raz pierwszy odprowadzi Luizę do domu. Ich spotkanie szybko popsuje Emilka, która powie Malwinie i Jerzemu, że jej brat ma nową dziewczynę. Rawiczowa będzie świętować zdany państwowy egzamin na agenta nieruchomości. Po bolesnej lekcji jazdy konnej Broda będzie próbował tylko dotrwać do końca dnia w pracy. Wtedy niespodziewanie wyjawi Józefinie nazwisko swojej matki: Brodecka. Seniorka będzie w szoku.
„Barwy szczęścia” odcinek 3422 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3422. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 pokaże w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 20:05. Powtórki warto szukać w aktualnym programie stacji.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. W ich życiu nie brakuje też trudnych decyzji, konfliktów, pojednań i nowych początków. Losy postaci z różnych pokoleń i środowisk stale się ze sobą przeplatają. W serialu występują m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak