W poprzednim odcinku Karolina wyraźnie ochłodziła relacje z Brunem i w domu traktowała go z dystansem. Nie pozwoliła też Justinowi przejąć swoich obowiązków, bo wciąż liczyła na powrót do pracy w hotelu. Skotnicki musiał zmierzyć się z kolejnym kryzysem związanym z Olą. Broda, który szukał ojca, niespodziewanie znalazł sojusznika w Tolku. Tymczasem narastał konflikt Błażeja z matką, rozważającą powrót do Szczecina. Dopiero interwencja Weroniki pomogła załagodzić rodzinny spór. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3422 - streszczenie

Po artykule Weroniki Wilk wpadnie w poważne kłopoty. Nadzór budowlany zapowie kontrolę w jego firmie, a policja z Majakiem na czele zacznie przyglądać się sprawie nielegalnego wydobycia piasku. Kacper w końcu zbierze się na odwagę i po raz pierwszy odprowadzi Luizę do domu. Ich spotkanie szybko popsuje Emilka, która powie Malwinie i Jerzemu, że jej brat ma nową dziewczynę. Rawiczowa będzie świętować zdany państwowy egzamin na agenta nieruchomości. Po bolesnej lekcji jazdy konnej Broda będzie próbował tylko dotrwać do końca dnia w pracy. Wtedy niespodziewanie wyjawi Józefinie nazwisko swojej matki: Brodecka. Seniorka będzie w szoku.

„Barwy szczęścia” odcinek 3422 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3422. odcinek „Barw szczęścia” TVP2 pokaże w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 20:05. Powtórki warto szukać w aktualnym programie stacji.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedla Pod Sosnami, a także związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. W ich życiu nie brakuje też trudnych decyzji, konfliktów, pojednań i nowych początków. Losy postaci z różnych pokoleń i środowisk stale się ze sobą przeplatają. W serialu występują m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak