Farma. Widzowie węszą spisek podczas rywalizacji. Henryk nie odpadnie?

Tajemnicze sojusze w programie "Farma"

Wyzwanie przygotowane dla uczestników na pierwszy rzut oka opiera się wyłącznie na sile fizycznej. Z przedpremierowych zapowiedzi wynika, że Aksel świetnie radzi sobie za kierownicą traktora. Fani formatu zastanawiają się jednak, czy emitowane fragmenty oddają pełen obraz sytuacji. W reality show Polsatu od dawna ścierają się dwie odmienne strategie. Pierwsza koncepcja zakłada, że Henryk wspólnie z Wojtkiem zrobią wszystko, by doprowadzić do eliminacji Aksela. Druga opcja to nieformalne porozumienie części grupy, której wspólnym celem jest usunięcie Henryka z programu. Rozgrywka staje się coraz bardziej wielowymiarowa, a każdy gest uczestników stanowi element znacznie szerszej układanki.

Kluczowe starcie zadecyduje o losach uczestników

Poranek w dniu decydującej walki przynosi niespodziewane wyciszenie nastrojów. Zmagający się o przetrwanie farmerzy na chwilę wracają do codziennych prac w bardzo spokojnej atmosferze, a w ich rozmowach pojawia się nostalgia oraz refleksja nad życiową zmianą, jaką przeszli w trakcie trwania programu. Ten sielski klimat zostaje jednak szybko przerwany. Nadchodzący pojedynek ma bezlitośnie obnażyć wszystkie dotychczasowe sojusze, intrygi oraz wzajemne podejrzenia. Ostatecznie tylko jedna drużyna zyska upragnione bezpieczeństwo, a pozostali poniosą konsekwencje swoich wcześniejszych decyzji. Emocji dostarczy również zbliżająca się Rada Farmy. Zamiast załagodzić konflikty, wieczorne spotkanie jeszcze bardziej zaogni sytuację i może całkowicie przemodelować obecną hierarchię w grupie.

Fani programu "Farma" podejrzewają podstęp

Odbiorcy formatu nie ukrywają swoich wątpliwości i ochoczo dzielą się własnymi teoriami pod materiałami promocyjnymi na instagramowym profilu programu. Choć opublikowane zwiastuny przedstawiają Aksela jako mocnego faworyta pojedynku, sympatycy reality show wątpią w jego gładkie zwycięstwo w tej konkurencji. W telewizyjnym gospodarstwie żadne wydarzenie nie jest dziełem przypadku, a każdy widoczny sukces może mieć swoje drugie dno.