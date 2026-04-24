Farma. Widzowie węszą spisek podczas rywalizacji. Henryk nie odpadnie?

Małgorzata Pala
2026-04-24 14:14

W 50. odcinku hitowego reality show "Farma" emocje sięgają zenitu. Do kluczowego starcia stają Henryk i Aksel, którzy zmierzą się z Wojtkiem i Rafałem. Stawka rywalizacji jest ogromna, ponieważ program może opuścić jeden z najbarwniejszych uczestników. Widzowie przeczuwają jednak ukryty podstęp w zaplanowanej konkurencji.

Farma. Spisek podczas konkurencji? Fani nie wierzą, że Aksel tak łatwo wygra
Tajemnicze sojusze w programie "Farma"

Wyzwanie przygotowane dla uczestników na pierwszy rzut oka opiera się wyłącznie na sile fizycznej. Z przedpremierowych zapowiedzi wynika, że Aksel świetnie radzi sobie za kierownicą traktora. Fani formatu zastanawiają się jednak, czy emitowane fragmenty oddają pełen obraz sytuacji. W reality show Polsatu od dawna ścierają się dwie odmienne strategie. Pierwsza koncepcja zakłada, że Henryk wspólnie z Wojtkiem zrobią wszystko, by doprowadzić do eliminacji Aksela. Druga opcja to nieformalne porozumienie części grupy, której wspólnym celem jest usunięcie Henryka z programu. Rozgrywka staje się coraz bardziej wielowymiarowa, a każdy gest uczestników stanowi element znacznie szerszej układanki.

Kluczowe starcie zadecyduje o losach uczestników

Poranek w dniu decydującej walki przynosi niespodziewane wyciszenie nastrojów. Zmagający się o przetrwanie farmerzy na chwilę wracają do codziennych prac w bardzo spokojnej atmosferze, a w ich rozmowach pojawia się nostalgia oraz refleksja nad życiową zmianą, jaką przeszli w trakcie trwania programu. Ten sielski klimat zostaje jednak szybko przerwany. Nadchodzący pojedynek ma bezlitośnie obnażyć wszystkie dotychczasowe sojusze, intrygi oraz wzajemne podejrzenia. Ostatecznie tylko jedna drużyna zyska upragnione bezpieczeństwo, a pozostali poniosą konsekwencje swoich wcześniejszych decyzji. Emocji dostarczy również zbliżająca się Rada Farmy. Zamiast załagodzić konflikty, wieczorne spotkanie jeszcze bardziej zaogni sytuację i może całkowicie przemodelować obecną hierarchię w grupie.

Fani programu "Farma" podejrzewają podstęp

Odbiorcy formatu nie ukrywają swoich wątpliwości i ochoczo dzielą się własnymi teoriami pod materiałami promocyjnymi na instagramowym profilu programu. Choć opublikowane zwiastuny przedstawiają Aksela jako mocnego faworyta pojedynku, sympatycy reality show wątpią w jego gładkie zwycięstwo w tej konkurencji. W telewizyjnym gospodarstwie żadne wydarzenie nie jest dziełem przypadku, a każdy widoczny sukces może mieć swoje drugie dno.

„Szczerze to już jest tak pokręcone, że nie mam pojęcia czy Heniek faktycznie wyczuwa spisek”

„a myślę że Heniek z Wojtkiem coś kombinują i to Wojtek może przegrać . Albo Agnieszka i Karolina będą Głosowali na Axela to wszystko wygląda za prosto a farma bywa przewrotna 🙈”

„aTen sezon farmy to jest jedna wielka szopka 👏ż jestem ciekawa tego odcinka to by było zbyt piękne żeby mogło pójść wszystko dobrze się okaże jutro 😄”