Majówka 2026 przyniesie nawet 20 stopni ciepła. Będą też chłodniejsze epizody.

Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, idealnie na początek długiego weekendu.

Niestety, sielanka nie potrwa długo, bo już w sobotę i niedzielę nastąpi lekkie ochłodzenie.

Pogoda na majówkę 2026

Długo wyczekiwany odpoczynek na początku maja zawsze budzi ogromne emocje wśród Polaków. W tym roku natura postanowiła nas zaskoczyć, serwując nam trzy dni z całkiem przyjemną temperaturą. Początek majówki 2026 zapowiada się obiecująco, ale radość z ciepła może zostać szybko ugaszona przez nadciągające z północy chłodne masy powietrza. Temperatury w sobotę i niedzielę spadną, ale co najważniejsze - nieznacznie.

Gorący start majowego weekendu

Według prognozy IMGW, piątek 1 maja będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem dla fanów słońca i grilla. W zachodniej części kraju, zwłaszcza w okolicach Zielonej Góry, termometry wskażą nawet 20°C. Reszta Polski również nie będzie miała powodów do narzekań, bo średnie temperatury w większości regionów utrzymają się w granicach 14°C i 15°C. To idealny moment na spacer czy rower, póki aura nam sprzyja.

W sobotę 2 maja pogoda zacznie pokazywać swoje surowsze oblicze. Choć na zachodzie wciąż będzie można poczuć powiew lata z temperaturami rzędu 20°C i 21°C, to północna i wschodnia Polska odczują lekki spadek temperatury. W okolicach Suwałk i na Wybrzeżu termometry pokażą tylko od 12°C do 15°C, a w nocy temperatura w górach może spaść do zaledwie 5°C.

Kulminacja zmian nastąpi w niedzielę 3 maja, kiedy to chłodniejsze powietrze rozleje się niemal po całym kraju. Wyjątkiem pozostanie jedynie zachodnia granica, gdzie utrzyma się jeszcze 21°C. W głębi kraju temperatura spadnie delikatnie, bo w centrum zobaczymy około 18°C, a na wschodzie i południu miejscami tylko od 13°C do 15°C. W Tatrach i Beskidach zrobi się naprawdę zimno, bo prognozowane jest tam zaledwie 6°C w ciągu dnia.

i Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe