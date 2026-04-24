Barwy szczęścia, odcinek 3372: Janka żałuje swoich błędów i w końcu przeprasza Kasię

W poprzednim epizodzie (3371) widzowie obserwowali powrót Kasi z wypoczynku, która była kompletnie zdruzgotana niepokojącym i wrogim nastawieniem Ksawerego, ponieważ domownicy nie umieli w żaden sposób opanować jego wybuchów. W tym samym czasie w posiadłości rodziny Pyrków miała miejsce dotkliwa usterka hydrauliczna, a zalaną przestrzeń bezlitośnie komentowała Lucyna. Z kolei Darek przygotowywał się do podróży w kierunku Lizbony, proponując ostatecznie swoje lokum Kajtkowi, podczas gdy Karpiuk przebywający w Brzezinach wyciągnął Jankę z poważnych kłopotów na drodze, co umożliwiło jej bezpieczny dojazd do schorowanego rodzica.

Barwy szczęścia. Szokujące odkrycie Łukasza. Dominika wścieknie się na Renatę

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Początki Daniela w redakcji

Młody mężczyzna stawia pierwsze kroki w redakcji popularnego brukowca „Szok”, co stanowi bezpośrednie pokłosie jego niedawnego aktu odwagi, w którym ocalił medyczkę przed napastnikiem i tym samym przyciągnął uwagę mediów. Redaktor Weronika dostrzegła w jego osobie doskonały materiał na chwytliwy artykuł oraz świeżą postać w zespole, jednak jego błyskawiczna adaptacja i zażyłość z reporterką od razu budzą niechęć Modrzyckiego. Starszy stażem pracownik zaczyna traktować nowego kolegę jako realne niebezpieczeństwo w sferze zawodowej i prywatnej, co stanowi jasny sygnał zbliżającej się wojny o wpływy w biurze i możliwych prób dyskredytacji rywala.

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Problemy finansowe w rodzinie Pyrków

Zaprzepaszczenie kluczowej dokumentacji fotograficznej niezbędnej do wywalczenia zadośćuczynienia stawia Agatę pod ścianą i najprawdopodobniej pozbawi Huberta jakichkolwiek szans na wypłatę środków. Ta komplikacja jest zaledwie kolejnym elementem w długim paśmie jej nieprzemyślanych kroków ekonomicznych, które w przeszłości wielokrotnie wywoływały potężne zgrzyty i awantury w rodzinie Pyrków. Z tego powodu obecne zawirowania potęgują nerwową atmosferę oraz obawy o płynność finansową gospodarstwa domowego, zwłaszcza że na horyzoncie majaczą podszepty Lucyny o konieczności przeprowadzenia następnych drogich prac wykończeniowych, które mogą doszczętnie wydrenować ich portfele.

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Dominika myśli o rezygnacji z Feel Good

Konflikt pomiędzy Dominiką a Renatą w kwestii nabycia przestrzeni pod lokal Feel Good dociera do ściany, gdyż nieustanne spory na tle prowadzenia działalności i rozporządzania budżetem generują coraz większe napięcia. Całkowity brak wzajemnego zaufania oraz diametralnie różne pomysły na przyszłość biznesu popychają Dominikę do rozmyślań nad definitywnym zakończeniem wspólnej inicjatywy. Taki obrót spraw dobitnie udowadnia, że kooperacja obu kobiet od dłuższego czasu wisiała na włosku i opierała się wyłącznie na kruchych ugodach, których dłużej nie da się obronić w codziennej rzeczywistości.

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Choroba ojca wstrząsa Janką

Nagły atak serca, którego doświadczył ojciec Janki, okazuje się dla dziewczyny potężnym uderzeniem emocjonalnym, wymuszającym na niej głębokie przemyślenie dotychczasowych błędów i weryfikację własnych kłamstw. Otrzymując ogromne oparcie ze strony Mariusza oraz Kasi, ostatecznie podejmuje ona trudną decyzję o złożeniu przeprosin na ręce Sadowskiej. Ten odważny gest jest pierwszym krokiem na drodze do odbudowania nadszarpniętych relacji w najbliższym otoczeniu.

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Setki tysięcy złotych długu

Wieści o gigantycznych wydatkach związanych z oczyszczeniem zgliszczy, które według szacunków wyniosą blisko pół miliona złotych, spychają Karpiuka na samą krawędź finansowej przepaści i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla istnienia jego gospodarstwa rolnego. Patrząc przez pryzmat jego minionych kłopotów oraz niezwykle bolesnych przeżyć na prowincji, obecny dramat stanowi absolutne apogeum niepowodzeń. Sytuacja ta może ostatecznie zmusić bohatera do pozbycia się całego majątku lub podjęcia decyzji o radykalnej zmianie swojego dotychczasowego funkcjonowania z dala od rolnictwa.

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Kiedy i gdzie emisja serialu

Kolejne epizody tej popularnej telenoweli można śledzić w paśmie wieczornym od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Omawiany odcinek numer 3372 zadebiutuje na ekranach dokładnie w poniedziałek, 4 maja 2026 roku. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdołają zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym terminie, nie mają powodów do obaw, ponieważ wszystkie nowości oraz archiwalne materiały udostępniono na oficjalnej platformie cyfrowej TVP VOD. Warto również wspomnieć, że fani produkcji chętnie sprawdzają swoją wiedzę w różnorodnych internetowych zgadywankach, w których można między innymi wykazać się znajomością losów postaci kreowanej przez Katarzynę Glinkę.

Barwy szczęścia, odcinek 3372: Obsada

Telewizyjna produkcja to znacznie więcej niż standardowa opowieść obyczajowa, ponieważ stanowi ona wierne odbicie problemów polskiego społeczeństwa, w tym ostrych sporów w domach, wyzwań związanych z tolerancją czy zjawiska przemocy. Codzienne losy mieszkańców stołecznej ulicy Zacisznej i osiedla „Pod Sosnami” dają publiczności szansę na utożsamienie się z przeżyciami poszczególnych osób. W trwającej obecnie serii stacja zagwarantowała odbiorcom potężną dawkę emocji, a sympatycy tytułu mogą oczekiwać wielu niespodziewanych obrotów akcji. Na ekranie możemy podziwiać następujących odtwórców ról:

Jasper Sołtysiewicz wcielający się w Justina Skotnickiego

Adrianna Biedrzyńska jako ekranowa Małgorzata Zwoleńska

Anna Mrozowska portretująca postać Renaty

Bronisław Wrocławski w roli Jerzego Marczaka

Elżbieta Romanowska grająca Aldonę Grzelak

Jacek Rozenek występujący jako Artur Chowański

Jakub Wieczorek w kreacji Borysa Grzelak

Karolina Chapko jako serialowa Dominika Kowalska

Katarzyna Glinka wcielająca się w Kasię Górkę

Konrad Skolimowski w roli Patryka Jezierskiego

Lesław Żurek grający Bruna Stańskiego

Marcin Perchuć portretujący Marka Złotego

Marek Siudym w kreacji Anatola Koszyka

Marieta Żukowska jako ekranowa Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki wcielający się w Łukasza Sadowskiego

Stanisława Celińska występująca jako Amelia Wiśniewska

Wiktoria Gąsiewska w roli Oliwii Zbrowskiej

Zbigniew Buczkowski grający Zdzisława Cieślaka