Pierwsza miłość, odcinek 4208: Szokująca zdrada Mikołaja w sądzie. To kłamstwo zniszczy Kalinę

W minionym epizodzie (4207) śledczy mocno przycisnęli Kalinę, zupełnie nie dając wiary jej tłumaczeniom dotyczącym zbiegłej Sandry. Oskar bez wahania stanął w obronie żony, przez co jego posada w imperium Wekslera mocno zawisła na włosku. Tę chwilową słabość natychmiast usiłowała wykorzystać bezwzględna Ewa. Z kolei Paweł wciąż prowadził niebezpieczną grę z Dominiką, całkowicie bagatelizując liczne ostrzeżenia Janka. Na placu budowy panowała niezwykle gęsta atmosfera, napędzana przez wzajemne żale oraz rosnące widmo kary pozbawienia wolności.

Pierwsza miłość, odcinek 4208: Prawda o Adriannie wychodzi na jaw

Jurek z trudem znosi wszelkie ograniczenia wynikające z relacji na odległość. Jego ukochana przebywa obecnie w Kołobrzegu, a ich codzienny kontakt staje się coraz bardziej uciążliwy. Kiedy Adrianna zaczyna wymawiać się brakiem czasu i rzekomymi kłopotami ze sprzętem telefonicznym, zaniepokojony doktor postanawia szybko wziąć sprawy w swoje ręce. Mężczyzna jedzie nad morze, by złożyć narzeczonej niezapowiedzianą wizytę. Na miejscu nieoczekiwanie przyłapuje partnerkę na wierutnym kłamstwie, co drastycznie podkopuje fundamenty zaufania w ich dotychczasowym związku.

Pierwsza miłość, odcinek 4208: Angelika ryzykuje dla Białego

Do Angeliki docierają niespodziewane wieści o nagłym wyjeździe Białego na misję wojskową do Kosowa. Kobieta jest zdeterminowana, aby za wszelką cenę pożegnać się z mężczyzną, zanim jego oddział ostatecznie wyruszy z kraju. Niestety, rygorystyczny strażnik w koszarach absolutnie zakazuje jej wejścia na teren zamkniętego obiektu. W przypływie olbrzymiej desperacji zakochana dziewczyna na poczekaniu wymyśla bardzo niebezpieczne kłamstwo. Postanawia zaryzykować dosłownie wszystko, byle tylko móc chociaż przez ułamek sekundy spojrzeć w oczy ukochanemu przed bardzo długą i wyczerpującą rozłąką.

Pierwsza miłość, odcinek 4208: Mikołaj okrutnie mści się na Kalinie

Kalina w panice poszukuje twardych dowodów, które ostatecznie oczyściłyby ją z bardzo poważnych zarzutów dotyczących wywołania katastrofy budowlanej. Kobieta pokłada ogromne nadzieje w Mikołaju, ponieważ to on jako jedyny bezpośrednio świadkował jej burzliwym awanturom z Sandrą. Niestety, były partner, zmagający się z ogromnym żalem po utracie sprawności i chowający głęboką urazę do dawnej miłości, wybiera inną drogę. Mężczyzna decyduje się na wyjątkowo okrutną formę zemsty, składając zeznania, które całkowicie obciążają Kalinę. Taki rozwój wypadków stawia ją w niemal tragicznej i bez wyjścia sytuacji prawnej.

Pierwsza miłość, odcinek 4208: Gdzie i o której godzinie oglądać serial

Zgodnie z przekazanymi informacjami, omawiana produkcja nadawana jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Wyczekiwany przez fanów, 4208. odcinek zadebiutuje na telewizyjnych ekranach w poniedziałek, 4 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą w stanie zasiąść przed odbiornikami w porze oficjalnej premiery, nie mają powodów do zmartwień. Wszystkie nowości oraz starsze epizody można swobodnie nadrabiać za pośrednictwem serwisu streamingowego Polsat Box Go.

Pierwsza miłość, odcinek 4208: Opis fabuły i obsada

"Pierwsza miłość" to cieszący się niesłabnącym uznaniem polski serial obyczajowy, którego główna oś wydarzeń rozgrywa się na terenie Wrocławia. Widzowie śledzą w nim z zapartym tchem burzliwe losy Marysi oraz Pawła, a także perypetie rodzinne Alana, Kingi i wielu innych mieszkańców. W opowiadanej historii nigdy nie brakuje wielkich wzruszeń, dramatów, życiowych upadków czy miłosnych uniesień, lecz scenarzyści bardzo chętnie sięgają również po mroczne wątki kryminalne. Produkcja jest stałym punktem ramówki Polsatu od 2004 roku i nadal gromadzi rzesze oddanych odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk "Kaśka" Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja