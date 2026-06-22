Farma. Nawet siostry Krawczyńskie nie wiedzą, co dzieje się na farmie. Tak wyglądają kulisy nagrywania show

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-06-22 10:08

Widzowie często zakładają, że prowadzące „Farmę” są z uczestnikami przez całą dobę i doskonale wiedzą o każdym konflikcie czy sojuszu. Jak się jednak okazuje, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Milena Krawczyńska zdradziła kulisy pracy przy 6. sezonie programu i przyznała, że nawet ona oraz jej siostra nie mają pełnego obrazu wydarzeń rozgrywających się na gospodarstwie. Jak to wygląda naprawdę?

Prowadzące "Farmy" nie spędzają całego czasu z uczestnikami

Trwają już zdjęcia do 6. edycji „Farmy”, a na planie ponownie pojawiły się siostry Krawczyńskie, Marcelina Zawadzka, a także Szymon Karaś i Beata Oleszek. Choć wiele osób może sądzić, że prowadzące są obecne przy wszystkich wydarzeniach, Milena Krawczyńska wyjaśniła, że ich praca wygląda zupełnie inaczej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.

– Momentami zapominam, że nagrywamy szóstą edycję i nagle jakiś telefon czy sms sprowadza nas na ziemię, na zasadzie: dziewczyny, jutro musicie być jednak na planie, bo mamy tam sytuację awaryjną – powiedziała w mediach społecznościowych.

Dość często w tym sezonie mamy takie sytuacje nieprzewidziane. Bo to jednak jest reality show, więc to, co się tam dzieje, zależy tak od uczestników, a my musimy się dopasować – wyjaśniła.

Produkcja wprowadza prowadząc w sytuację na farmie

Prowadzące nie pojawiają się na farmie przypadkowo. Przed każdym wejściem otrzymują od produkcji szczegółowe informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i celu ich wizyty.

– To jest dla nas typowo robota. Jesteśmy prowadzącymi. Wtedy, kiedy musimy przyjechać, to jesteśmy – podkreśliła Milena. Dodała również: – Wiemy, po co wchodzimy, bo jesteśmy przez ekipę wprowadzone w temat. Co się wydarzyło i po co wchodzimy.

Nie oznacza to jednak, że znają wszystkie szczegóły albo mają wpływ na zachowania uczestników.

Przecież wiadomo, że z miejsca nie wymyślamy zasad pojedynku i tak dalej. Natomiast wszystko, co tam się dzieje, to jest reality – zaznaczyła.

Nawet one wiele rzeczy odkrywają dopiero przed telewizorem

Najciekawsze wydaje się jednak to, że siostry Krawczyńskie nie znają wszystkich relacji i zakulisowych rozmów. Część wydarzeń poznają dopiero podczas emisji odcinków, podobnie jak widzowie.

Tak szczerze, to my dopiero jak oglądamy cały sezon, to dopiero widzimy, jakie były relacje między uczestnikami. Większość rzeczy widzimy tak jak wy, w emisji – podsumowała Milena Krawczyńska.

Trwają zdjęcia do 6. sezonu „Farmy”

Ekipa programu pracuje już nad nową odsłoną hitu Polsatu. Wcześniej Marcelina Zawadzka zapowiadała, że widzów czekają duże zmiany i rozwiązania, których jeszcze nie było. Nagrania potrwają przez najbliższe tygodnie, a nowi uczestnicy już mierzą się z życiem z dala od codziennych wygód, pod czujnym okiem gospodarzy programu i opiekunów zwierząt.

Nawet osoby prowadzące „Farmę” nie wiedzą wszystkiego. A to oznacza, że także w 6. sezonie nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zaskoczą nie tylko widzów, ale również samą ekipę programu.