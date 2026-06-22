"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 323

W świecie serialu "Złoty chłopak" nastał czas wielkich obietnic oraz niebezpiecznych intryg, które całkowicie zmieniły dynamikę między postaciami. Ferit i Seyran w końcu szczerze porozmawiali o swoich lękach oraz wspólnej przyszłości, co doprowadziło ich do wyczekiwanego pojednania i decyzji o założeniu rodziny. Wyjątkowo poruszającym momentem była wizyta pary w ośrodku adopcyjnym, gdzie mężczyzna ponowił swoje oświadczyny, a jego ukochana z radością zgodziła się na wspólną adopcję dziecka. Jednocześnie nad rodem Korhanów zawisły ciemne chmury, ponieważ Karam zmusił Serpil do szpiegowania rodziny w ramach zemsty na Abidinie za uwięzienie matki. Tajemnica ta nie przetrwała jednak długo, gdyż Ifakat odkryła tę ryzykowną współpracę i obiecała dziewczynie pomoc w wydostaniu się z tej skomplikowanej sytuacji. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Złoty chłopak" odc. 323 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Serpil przekazuje Karamowi ważne wiadomości dotyczące jego rodziny. Gulgun i Esme łączą siły, aby pomóc Sefice w odzyskaniu równowagi po stracie dziecka. Suna czuje się coraz mniej pewnie w swoim otoczeniu, mając silne poczucie, że jest przez kogoś śledzona. Na drodze Ferita pojawia się stara znajoma, z którą wiążą go wspomnienia z okresu jego pobytu w Ameryce. Z kolei Orhan postanawia ostrzec syna przed niebezpieczeństwem, które może na niego czyhać.

"Złoty chłopak" odc. 323 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy rodziny Korhanów są prezentowane regularnie na antenie polskiej telewizji publicznej. Stacja dba o to, by można było być na bieżąco z życiem Seyran i Ferita dzięki stałym porom nadawania. Warto zaplanować sobie popołudnie tak, aby spokojnie zasiąść przed ekranem i zobaczyć dalszy ciąg tej opowieści. Najnowszy, 323. odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca 2026 roku w TVP1 o godzinie 14:00.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Ten turecki serial to doskonały przykład na to, jak małżeństwo z przymusu może przerodzić się w wielką, choć często bolesną miłość. Choć Ferit i Seyran obecnie idą przez życie osobno, ich wspólna przeszłość i wzajemne przyciąganie wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Historia pokazuje nie tylko bogactwo i blichtr stambulskich elit, ale przede wszystkim trudną walkę o niezależność w świecie rządzonym przez surowe zasady. To produkcja idealna dla osób, które lubią opowieści o skomplikowanych relacjach rodzinnych i sekretach z przeszłości. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Afra Saraçoglu (jako Seyran Sanli)

Beril Pozam (jako Suna Sanli)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Diren Polatogullari (jako Kazim Sanli)