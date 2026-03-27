Farma. Farmerka Tygodnia nie wytrzyma. Dojdzie do kłótni

Konflikt Karoliny i Ewy o trzodę chlewną

Zbliżający się koniec tygodnia wywołuje w gospodarstwie spore napięcie i prawdziwe trzęsienie ziemi. Pełniąca rolę Farmerki Tygodnia Karolina otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z postawy Ewy, zarzucając jej brak odpowiedniego zaangażowania w powierzoną opiekę nad trzodą chlewną. Sytuacja w programie staje się coraz bardziej nerwowa, a frustracja liderki sięga zenitu.

– Ewka, masz jedne zwierzęta i one nie są ogarnięte, kurde no

W odpowiedzi oskarżona uczestniczka stara się odpierać ataki.

– Ja jutro zrobię… zrobię to do końca

Liderka grupy natychmiast ripostuje, wskazując na konieczność rutynowych działań.

– To codziennie robi się obrządek – rano i wieczorem –

Słowna potyczka szybko przybiera na sile, a do ostrej wymiany zdań dołączają niebawem pozostali mieszkańcy gospodarstwa.

– Ewka zamiast czyścić u świń, to tutaj gary myje i udaje, że coś robi

W końcu padają ostateczne argumenty ze strony zarządczyni.

– Ja jestem Farmerem Tygodnia i ja za to odpowiadam, a Ty zostawiasz bałagan i idziesz dalej, a świnie mają brudno! –

Janosik nominuje Andrzeja. Zawiłe układy uczestników

Awantura o podział prac to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ w kuluarach nieustannie toczy się bezwzględna walka o głosy, wpływy i budowanie paktów. Spore poruszenie wywołała nieoczekiwana decyzja Janosika, który postanowił wytypować Andrzeja do pojedynku. Widzowie i uczestnicy zastanawiają się, czy był to szlachetny gest w obronie kobiet, czy chłodna kalkulacja mająca na celu przetrwanie w formacie.

– Na farmie ludzie mówią wszystko, żeby osiągnąć swój cel –

Kolejne wątpliwości zgłaszają inni gracze.

– Wydaje mi się, że Henryk bardzo mocno gra –

Decydujące starcie i nominacje w 30. odcinku "Farmy"

Presja w grupie rośnie z każdą upływającą godziną. Zbliżająca się ostateczna nominacja ostatecznie skompletuje zestawienie osób, które zmierzą się w kolejnym starciu, co może całkowicie przemodelować dotychczasowe układy sił na farmie. Jeden z uczestników powróci do gry ze zdwojoną siłą, podczas gdy inny zapłaci ogromną cenę za brak odpowiedniego przygotowania. Rozwiązanie zagadki, kto blefuje i gra va banque, przyniesie najbliższy epizod.

Program "Farma". Kiedy oglądać odcinki w stacji Polsat?

Zmagania uczestników piątego sezonu „Farmy” można śledzić na antenie telewizji Polsat od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do czwartku nowe epizody startują punktualnie o 20:30, natomiast w każdy piątek emisja rozpoczyna się o godzinie 19:55.