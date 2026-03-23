"Farma 5": Koniec podziału po odejściu Lamii. Uczestnicy stają do walki o władzę

Farma 5. Zmiana zasad po porażce Lamii

Porażka Lamii w pojedynku oznacza jej ostateczne pożegnanie z reality show, co wymusza likwidację bariery między domem a stodołą. Od tego momentu wszyscy rywalizujący ze sobą gracze będą mieszkali wspólnie, co z pewnością wpłynie na rozdzielanie codziennych zadań oraz wzajemne relacje.

Rozgrywkę utrudnia fakt, że zdyskwalifikowana z programu kobieta nie pozostawiła żadnej wiadomości i nie wyznaczyła swojego następcy na stanowisku Farmera Tygodnia. W związku z tym to właśnie ostatni lokatorzy stodoły zmierzą się w starciu o najważniejszy tytuł na ranczu.

Rada "Farmy" krytykuje uczestnika. Prowadzące reagują

Najbliższa Rada Farmy będzie okazją do oceny dotychczasowego zarządzania przez Andrzeja. Ku zaskoczeniu wielu osób, to zupełnie inny mieszkaniec gospodarstwa znajdzie się w ogniu ostrej krytyki ze strony reszty grupy. Zarzuty w kierunku jednego z graczy sformułuje wprost Henryk.

„Nie robi wszystkiego do końca, zajmujesz się czymś trochę, mówisz, że umiesz, a nie umiesz”

Sytuacja błyskawicznie stanie się bardzo napięta, co skłoni gospodynie formatu do stanowczej interwencji i wskazania właściwej przyczyny konfliktów w zespole.

„Nie praca jest problemem, tylko wasze relacje, komunikacja”

To nie wyczerpuje jednak listy problemów, ponieważ na światło dzienne wyjdą niedawne przewinienia rolników, których skutków uczestnicy w ogóle nie przewidzieli. Coraz gęstsza atmosfera i rosnący stres mogą doprowadzić do tego, że niektórzy zaczną rozważać dobrowolne opuszczenie reality show, a rywalizacja o pozycję lidera wywoła kolejne rotacje.

Opuszczenie rancza przez Lamię bezpowrotnie rozpoczyna zupełnie nowy, nieprzewidywalny etap telewizyjnej gry.

Gdzie i kiedy oglądać program "Farma 5" w telewizji Polsat?

Kolejne zmagania mieszkańców wiejskiego gospodarstwa można śledzić wyłącznie na antenie telewizji Polsat od poniedziałku do piątku.

Emisja reality show odbywa się od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30, natomiast w piątki premierowe odcinki startują o 19:55.