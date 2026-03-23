Viral, który rozgrzał internet! Ten tatuaż zrobisz w domu w 30 sekund, a po 2 tygodniach znika

Zjawisko "tattoo regret", czyli brutalnego żałowania zrobionej pod wpływem chwili "dziary", to zmora naszego pokolenia. Usuwanie laserem boli bardziej niż samo robienie tatuażu i kosztuje majątek. A gdybyśmy powiedzieli Ci, że możesz mieć kozacko wyglądający, super-realistyczny tatuaż, który znika z Twojego ciała po około 14 dniach?

To nie jest naklejka z chipsów. To czysta magia (i natura!)

Jeśli masz przed oczami świecące, klejące się kalkomanie z dzieciństwa, to od razu o nich zapomnij. Polska marka udowodniła, że można zhakować system. Wystarczyła nowoczesna biotechnologia i mądre wykorzystanie natury.

Za całym tym wiralowym zamieszaniem stoi genipina - naturalny, roślinny barwnik pozyskiwany z owoców rosnących prosto w amazońskiej dżungli. Jak to działa? Przykładasz wzór do skóry, zwilżasz wodą i... na początku nie widzisz prawie nic. Ale bez stresu, tak ma być! Barwnik wchodzi naturalną reakcję z Twoim naskórkiem i w ciągu 24 godzin utlenia się, ciemniejąc do głębokiego, czarno-granatowego koloru. Efekt jest matowy i wygląda absolutnie legitnie. Nawet Twoi znajomi dadzą się nabrać, że prosto z imprezy wylądowałeś w profesjonalnym studiu.

Dwa tygodnie wolności. Woda i pot mu niestraszne

Największy sztos polega na tym, że ten rewolucyjny tatuaż na dwa tygodnie jest wodoodporny. Od momentu, gdy barwnik w pełni się rozwinie, możesz robić swoje.

Pływanie w basenie na wakacjach? Jasne. Morderczy trening na siłowni, po którym leje się z Ciebie pot? Żaden problem. Pogo na koncercie ulubionego zespołu? Dziara zostaje na swoim miejscu. Utrzymuje się przez około 14 dni, a później zaczyna równomiernie i dyskretnie blaknąć. Znika wraz z naturalnym procesem złuszczania się naskórka.

Przebadane dermatologicznie

W przeciwieństwie do tanich, chemicznych barwników czy słynnej "czarnej henny" z nadmorskich deptaków, która potrafiła zostawić na skórze bolesną pamiątkę w postaci poparzeń, ten produkt jest rygorystycznie przebadany dermatologicznie pod okiem lekarzy.

Nic dziwnego, że temu rozwiązaniu zaufało już ponad 70 000 osób w całym kraju. To idealna opcja na "jazdę próbną" przed zrobieniem prawdziwego tatuażu, albo po prostu genialny sposób na modowy dodatek, który zmieniasz tak często, jak tylko masz na to ochotę. Jesteście gotowi na zmianę wizerunku bez dożywotnich konsekwencji?

Materiał sponsorowany