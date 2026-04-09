Panna młoda, odcinek 71: Cihan dla Hancer sprzeciw się matce! Ukryje przed nią prawdę o byłej żonie - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 71 - środa, 15.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Szczęście Hancer i Cihan w 71 odcinku telenoweli "Panna młoda" nie potrwa długo. Po wspólnym wyjściu na przyjęcie biznesowe w firmie Develioglu małżonkowie spędzą długie godziny w parku. Zostaną tam przez całą noc. Nie będzie im się spieszyło do powrotu do rezydencji. Po raz pierwszy od dnia ślubu poczują, że nie bez powodu przeznaczenie ich połączyło, że nie chodzi o zwykły małżeński kontrakt i dziecko, które ma być spadkobiercą fortuny milionera.

Czy Cihan powie Hancer prawdę o Beyzie w 71 odcinku "Panna młoda"?

Coraz bardziej zakochani bohaterowie w 71 odcinku "Panna młoda" będą patrzyli na siebie z czułością, a Cihan delikatnie muskając policzek Hancer wyzna żonie, jak się cieszy, że była przy nim tego wieczoru, że bez niej nie miałby on sensu. Zbierze się w końcu na odwagę, by powiedzieć ukochanej prawdę o byłej żonie, o Beyzie, która nadal jest obecna w jego życiu.

- Jest coś, co powinienem ci powiedzieć… - zacznie Cihan niepewnie, nie wiedząc jaka będzie reakcja Hancer. - Chodzi o twoją byłą żonę? - Tak. O to, kim była, dlaczego się z nią ożeniłem i dlaczego to się skończyło. Chcę, żebyś wiedziała wszystko. Kiedy cię poznałem, zrozumiałem wiele rzeczy. Jakby całe moje życie prowadziło właśnie do ciebie. Moja była żona… - po tych słowach męża Hancer mu przerwie. - Sam mówiłeś, że chcemy zostawić przeszłość za sobą. Więc dlaczego chcesz ją teraz przywoływać? Co mam zrobić z tymi historiami? Będę tylko wyobrażać sobie rzeczy, których nie chcę znać. To ma być nasz nowy początek? Dziś zobaczyłam mężczyznę, który publicznie nazwał mnie swoją żoną. I to mi wystarczy. Ten mężczyzna jest moim mężem. Nic więcej nie muszę wiedzieć... - spokojnie i łagodnie Hancer zapewni, że nie chce znać prawdy.

Cihan sprowadzi Hancer do rezydencji w 71 odcinku "Panna młoda"

Zanim w 71 odcinku "Panna młoda" Hancer i Cihan wrócą do jego rezydencji, przytuli się do niego, a on przyciągnie ją do siebie coraz bliżej. Po czym złoży na jej włosach krótki, niewinny pocałunek. Powrót do domu będzie dla nich przykrym zderzeniem z rzeczywistością. Mimo że Develioglu podejmie decyzję, że od teraz Hancer zajmie należne jej miejsce w rezydencji, nie w starym domu na terenie posiadłości. Będzie jednak musiał zmierzyć się z matką.

Mukkader nie pozwoli, aby Hancer zamieszkała z Cihanem w 71 odcinku "Panna młoda"

Kiedy Mukkader w 71 odcinku "Panna młoda" zobaczy syna ze znienawidzoną synową, jak do tego trzymają się za rękę, wypowie jej otwartą wojnę. Gdy Cihan uprzedzi, że od teraz Hancer zostanie z nim w willi, bezwzględna matka od razu zgłosi sprzeciw. Nie to obiecała Nusretowi i Beyzie! Nie po tym, co brat zrobił dla niej w przeszłości. Łączą ich bowiem mroczne tajemnice sprzed lat...

- Co ty zrobiłeś, synu? Czy to właśnie obiecaliśmy twojemu wujkowi?

- Mamo, mój wujek jest rozsądniejszy, niż myślisz. Zrobił to, co ty powinnaś była zrobić dawno temu. Nie pozwoliłaś Beyzie odejść, trzymałaś ją tutaj na siłę. A on zrozumiał, że to nie ma sensu, i zabrał swoją córkę - wyjaśni Cihan.

- Nasza rodzina się rozpada! Stracę brata przez tę dziewczynę. Twój wujek na to nie zasługuje. Ani Beyza!

- Mam żonę. I mam prawo żyć z nią tak, jak chcę - Cihan nie odpuści.

- Czy Hancer wie o Beyzie? Że jest twoją żoną?

- Byłą żoną! I nie, Hancer nie chce o tym słuchać. Próbowałem jej powiedzieć, ale nie była tym zainteresowana. Hancer jest moją żoną. Twoją synową. I będziemy mieszkać razem. Hancer przyjdzie tu dziś wieczorem. I tu zostanie!

- Synu, nie rób tego. Popełnisz ogromny błąd…

- Miejsce mojej żony jest przy mnie. Hancer przyjdzie tu dziś wieczorem. I od teraz będziemy tu mieszkać. Razem! - Cihan sprzeciwi się Mukkader, nie podejrzewając nawet do czego jest zdolna matka.