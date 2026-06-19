"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 961

W ostatnim czasie w serialu "Dziedzictwo" działo się naprawdę sporo, a losy poszczególnych postaci mocno się skomplikowały. Pod wpływem bolesnych wspomnień z dzieciństwa Sinan zdecydował się zabrać Cana do siebie, czym kompletnie zaskoczył Aynur. Mężczyzna był pod ogromnym wrażeniem tego, jak sprawnie kobieta potrafiła rozmawiać z dziećmi. Jednocześnie Poyraz starał się skłonić Nanę do ujawnienia prawdy o ślubie rodzinie, jednak ona wciąż obawiała się rozmowy z niechętną jej Cennet. Z kolei Volkan, zainspirowany przez Ferita, postanowił przeprowadzić się do Eskisehir z nadzieją na rozpoczęcie tam wspólnego życia z Nese. Czego zatem należy spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 961 - streszczenie

Cennet postanawia przygotować uroczyste urodziny dla Sibel, którą widzi w roli swojej przyszłej synowej. Podczas rodzinnego świętowania dochodzi jednak do nieoczekiwanego incydentu, gdy Poyrazowi wypadają z kieszeni obrączki. W tej sytuacji on i Nana decydują się wyjawieć wszystkim prawdę o swoim małżeństwie, co wywołuje ogromne poruszenie wśród zgromadzonych. Choć rodzeństwo Poyraza po cichu gratuluje młodej parze, Cennet kategorycznie odmawia zaakceptowania tej nowej rzeczywistości. Jednocześnie Cansel i Sibel, przekonane o formalnym charakterze tego związku, zaczynają już planować, jak doprowadzić do rozstania małżonków. W tym samym czasie Ferit oraz Volkan wykorzystują ostatnie chwile na rozmowy ze znajomymi z ekipy.

"Dziedzictwo" odc. 961 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekują każdego kolejnego spotkania z ulubionymi bohaterami przed telewizorami. Telewizja Polska regularnie emituje nowe epizody, pozwalając na bieżąco śledzić zawiłe relacje i konflikty w rodzinie Poyraza. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby nie przegapić żadnego istotnego szczegółu tej opowieści. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 czerwca 2026 o godzinie 16:00 na antenie kanału TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Ten turecki hit od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany rzesze osób, oferując mieszankę rodzinnych tajemnic i skomplikowanych uczuć. Choć początkowo wszystko kręciło się wokół Seher i Yamana, produkcja przeszła sporą metamorfozę, wprowadzając nowych bohaterów i zupełnie świeże wątki. Teraz sercem opowieści jest Nana, która po wielu trudnych chwilach próbuje odnaleźć spokój u boku Poyraza. To serial, który potrafi zaskoczyć nagłymi zwrotami akcji, nawet gdy wydaje się, że sytuacja jest już jasna. W produkcji występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)