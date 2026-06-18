Dramat Zakościelnych po zawale Andrzeja w "Na Wspólnej". Bliscy nie pogodzą się z jego decyzją

Co wydarzy się w 4239. odcinku "Na Wspólnej"?

W 4239. odcinku "Na Wspólnej" rodzina Zakościelnych pojawi się w komplecie w szpitalu, gdzie po poważnym zawale serca znajdzie się Andrzej. Zabraknie jedynie Kaliny (Katarzyna Gałązka), która z racji ujawnionych wcześniej oszustw przestała być traktowana jak członek rodziny. W miejsce żony młodego Zakościelnego przy Justynie zjawią się Marysia, Tadek i Darek, by wesprzeć bliskiego w trudnych chwilach.

Sytuacja w 4239. odcinku „Na Wspólnej” zrobi się napięta, ponieważ Justyna przekaże pozostałym niepokojące informacje. Andrzej zadecyduje o szybkim opuszczeniu szpitala i powrocie do pracy. Kancelaria znajdzie się w trudnym położeniu po operacji raka mózgu Mariusza (Mariusz Zaniewski), odejściu Darka i zwolnieniu Kaliny. Zakościelny będzie czuł presję, by jak najszybciej wesprzeć Tadka w firmie.

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Rodzina zjednoczy się w walce o zdrowie Andrzeja w "Na Wspólnej"

Najbliżsi w 4239. odcinku „Na Wspólnej” nie będą zgadzać się z decyzją Andrzeja o przedwczesnym wyjściu ze szpitala. Uznają, że atak serca to zbyt poważna sprawa, by lekceważyć zalecenia lekarskie, i Zakościelny powinien pozostać pod fachową obserwacją. Dodatkowo jego wybawca, kardiochirurg Greg Kaliski (Michał Sitarski), również będzie starał się przekonać Andrzeja do dalszego pobytu w placówce medycznej.

Darek w 4239. odcinku „Na Wspólnej” wyrazi ogromną wdzięczność lekarzowi, który zdołał uratować życie jego ojca. Podziękowania do specjalisty i doktora Nalepy (Przemysław Sadowski) popłyną również ze strony Justyny tuż po przyjęciu pacjenta. Członkowie rodziny rozpoczną intensywne negocjacje z Andrzejem, by nakłonić go do pozostania pod stałą opieką lekarską.

Czy Andrzej zmieni zdanie w nowym odcinku "Na Wspólnej"?

Pytanie, czy w 4239. odcinku „Na Wspólnej” Zakościelny ulegnie namowom bliskich i zadba o swoje nadwyrężone zdrowie, pozostaje otwarte. Natłok ostatnich, bardzo trudnych wydarzeń na pewno nie pomoże mu w spokojnej rekonwalescencji. Być może Darek rozważy ponowną pracę w kancelarii, by zdjąć z barków ojca i brata chociaż część obowiązków.

Losy kancelarii, decyzja Darka i to, czy Andrzej zdecyduje się w 4239. odcinku „Na Wspólnej” przedłużyć swój pobyt w szpitalu, zostaną rozstrzygnięte w najnowszych epizodach produkcji.