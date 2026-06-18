Dramat Zakościelnych po zawale Andrzeja w "Na Wspólnej". Bliscy nie pogodzą się z jego decyzją

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-18 16:54

W 4239. odcinku serialu "Na Wspólnej" Tadek (Jakub Pruski), Marysia (Zuzanna Wieleba) oraz Darek (Michał Mikołajczak) zjawią się w szpitalu, do którego po zawale serca trafi Andrzej (Dariusz Niebudek). Zakościelny szybko postanowi opuścić placówkę i wrócić do domu, co wywoła stanowczy sprzeciw jego rodziny. Bliscy połączą siły z Justyną (Magdalena Kacprzak) i będą próbowali odwieść go od tego pomysłu. Z jakim skutkiem?

Andrzej Zakościelny (Dariusz Niebudek) po zawale serca rozmawia w szpitalu z bliskimi: Marysią (Zuzanna Wieleba), Darkiem (Michał Mikołajczak) i Tadkiem (Jakub Pruski), którzy próbują go odwieść od wypisania się ze szpitala. Więcej o dramacie Zakościelnych na naszym portalu.
Autor: TVN/Tomasz Urbanek/ Materiały prasowe x-news Dramat Zakościelnych po zawale Andrzeja w "Na Wspólnej". Bliscy nie pogodzą się z jego decyzją

Co wydarzy się w 4239. odcinku "Na Wspólnej"?

W 4239. odcinku "Na Wspólnej" rodzina Zakościelnych pojawi się w komplecie w szpitalu, gdzie po poważnym zawale serca znajdzie się Andrzej. Zabraknie jedynie Kaliny (Katarzyna Gałązka), która z racji ujawnionych wcześniej oszustw przestała być traktowana jak członek rodziny. W miejsce żony młodego Zakościelnego przy Justynie zjawią się Marysia, Tadek i Darek, by wesprzeć bliskiego w trudnych chwilach.

Sytuacja w 4239. odcinku „Na Wspólnej” zrobi się napięta, ponieważ Justyna przekaże pozostałym niepokojące informacje. Andrzej zadecyduje o szybkim opuszczeniu szpitala i powrocie do pracy. Kancelaria znajdzie się w trudnym położeniu po operacji raka mózgu Mariusza (Mariusz Zaniewski), odejściu Darka i zwolnieniu Kaliny. Zakościelny będzie czuł presję, by jak najszybciej wesprzeć Tadka w firmie.

Na Wspólnej, odcinek 4239: Dramat Zakościelnych po zawale Andrzeja! Nie pogodzą się z jego decyzją - ZDJĘCIA
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Rodzina zjednoczy się w walce o zdrowie Andrzeja w "Na Wspólnej"

Najbliżsi w 4239. odcinku „Na Wspólnej” nie będą zgadzać się z decyzją Andrzeja o przedwczesnym wyjściu ze szpitala. Uznają, że atak serca to zbyt poważna sprawa, by lekceważyć zalecenia lekarskie, i Zakościelny powinien pozostać pod fachową obserwacją. Dodatkowo jego wybawca, kardiochirurg Greg Kaliski (Michał Sitarski), również będzie starał się przekonać Andrzeja do dalszego pobytu w placówce medycznej.

Darek w 4239. odcinku „Na Wspólnej” wyrazi ogromną wdzięczność lekarzowi, który zdołał uratować życie jego ojca. Podziękowania do specjalisty i doktora Nalepy (Przemysław Sadowski) popłyną również ze strony Justyny tuż po przyjęciu pacjenta. Członkowie rodziny rozpoczną intensywne negocjacje z Andrzejem, by nakłonić go do pozostania pod stałą opieką lekarską.

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Czy Andrzej zmieni zdanie w nowym odcinku "Na Wspólnej"?

Pytanie, czy w 4239. odcinku „Na Wspólnej” Zakościelny ulegnie namowom bliskich i zadba o swoje nadwyrężone zdrowie, pozostaje otwarte. Natłok ostatnich, bardzo trudnych wydarzeń na pewno nie pomoże mu w spokojnej rekonwalescencji. Być może Darek rozważy ponowną pracę w kancelarii, by zdjąć z barków ojca i brata chociaż część obowiązków.

Losy kancelarii, decyzja Darka i to, czy Andrzej zdecyduje się w 4239. odcinku „Na Wspólnej” przedłużyć swój pobyt w szpitalu, zostaną rozstrzygnięte w najnowszych epizodach produkcji.

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