Ostatnie wydarzenia w posiadłości Develioglu mocno podkręciły napięcie między domownikami. W poprzednim odcinku „Panny młodej” Cihan dowiedział się o potajemnym spotkaniu Hancer z Melihem i szybko doszło do ostrego starcia. Beyza poczuła się upokorzona tym, co się wydarzyło, więc zaczęła układać plan zemsty. Spokój w rezydencji przerwał też niespodziewany powrót Sinem, która zjawiła się w najgorszym możliwym momencie. Cihan próbował opanować chaos i postawił służbie twarde ultimatum, żeby przywrócić porządek. Co wydarzy się dalej po tych burzliwych scenach?

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"Panna młoda" odc. 167 - streszczenie

Cihan nie potrafi zapomnieć o tym, co się wydarzyło, i postanawia zemścić się na Melihu. Tymczasem Melih, czując na plecach oddech kłopotów, chce uciec jak najdalej. Podejmuje więc decyzję, że zaciągnie się na statek i opuści miasto. Nie zdąży jednak zniknąć, bo Cihan porywa go i przywozi na spotkanie z Hancer. Dochodzi do ostrej konfrontacji, w której oboje muszą w końcu powiedzieć sobie wszystko prosto w twarz. W tym samym czasie do rezydencji wraca Sinem, co tylko dorzuca kolejnych problemów.

"Panna młoda" odc. 167 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Seriale tureckie od lat przyciągają widzów, a „Panna młoda” nie jest wyjątkiem. Nowe odcinki są emitowane w TVP2 w dni powszednie, więc historię rodziny Develioglu można śledzić na bieżąco. Jeśli nie chcesz przegapić ważnych scen z Hancer i Cihanem, zarezerwuj chwilę po południu. Odcinek 167 „Panny młodej” zostanie wyemitowany 10 sierpnia 2026 roku o 17:20 na TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o Hancer, młodej, silnej kobiecie, która po śmierci rodziców musiała szybko dorosnąć i zająć się chorym bratem. Jej życie splata się z losem Cihana, bogatego spadkobiercy. Hancer zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie bliskiej osoby. Z czasem ich relacja przestaje być tylko umową, a pojawiające się uczucie wystawiają na próbę rodzinne intrygi. W obsadzie serialu są między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)