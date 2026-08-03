Spis treści
Ostatnie wydarzenia w posiadłości Develioglu mocno podkręciły napięcie między domownikami. W poprzednim odcinku „Panny młodej” Cihan dowiedział się o potajemnym spotkaniu Hancer z Melihem i szybko doszło do ostrego starcia. Beyza poczuła się upokorzona tym, co się wydarzyło, więc zaczęła układać plan zemsty. Spokój w rezydencji przerwał też niespodziewany powrót Sinem, która zjawiła się w najgorszym możliwym momencie. Cihan próbował opanować chaos i postawił służbie twarde ultimatum, żeby przywrócić porządek. Co wydarzy się dalej po tych burzliwych scenach?
"Panna młoda" odc. 167 - streszczenie
Cihan nie potrafi zapomnieć o tym, co się wydarzyło, i postanawia zemścić się na Melihu. Tymczasem Melih, czując na plecach oddech kłopotów, chce uciec jak najdalej. Podejmuje więc decyzję, że zaciągnie się na statek i opuści miasto. Nie zdąży jednak zniknąć, bo Cihan porywa go i przywozi na spotkanie z Hancer. Dochodzi do ostrej konfrontacji, w której oboje muszą w końcu powiedzieć sobie wszystko prosto w twarz. W tym samym czasie do rezydencji wraca Sinem, co tylko dorzuca kolejnych problemów.
"Panna młoda" odc. 167 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Seriale tureckie od lat przyciągają widzów, a „Panna młoda” nie jest wyjątkiem. Nowe odcinki są emitowane w TVP2 w dni powszednie, więc historię rodziny Develioglu można śledzić na bieżąco. Jeśli nie chcesz przegapić ważnych scen z Hancer i Cihanem, zarezerwuj chwilę po południu. Odcinek 167 „Panny młodej” zostanie wyemitowany 10 sierpnia 2026 roku o 17:20 na TVP2.
Polecany artykuł:
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
Serial opowiada o Hancer, młodej, silnej kobiecie, która po śmierci rodziców musiała szybko dorosnąć i zająć się chorym bratem. Jej życie splata się z losem Cihana, bogatego spadkobiercy. Hancer zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, bo potrzebuje pieniędzy na leczenie bliskiej osoby. Z czasem ich relacja przestaje być tylko umową, a pojawiające się uczucie wystawiają na próbę rodzinne intrygi. W obsadzie serialu są między innymi:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)