Ostatnio w "Akacjowej 38" wokół Ursuli robiło się coraz bardziej napięcie, bo kobieta zaczęła tracić kontakt z rzeczywistością. Ursula nie zamierzała odpuścić Samuelowi i groziła, że wyciągnie na jaw niewygodną prawdę. W tym czasie Trini przejrzała Antonita. Udawał kontuzję kolana, żeby nie pracować i po cichu dłubać przy swoim wynalazku. Pułkownik w końcu przyznał sąsiadom, że jego wzrok szybko się pogarsza, ale każda próba pomocy kończyła się z jego strony złością. Flora próbowała też namówić Felipe, żeby bronił El Peny w sądzie. A kiedy do miasta przyjechał ojciec Ursuli, sytuacja tylko się zaogniła. Co wydarzy się w kolejnym odcinku?

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"Akacjowa 38" odc. 931 - streszczenie

Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, podejmuje drastyczną decyzję i umieszcza córkę w szpitalu psychiatrycznym. Pozostali mieszkańcy kamienicy patrzą z niepokojem, jak Ursulę wyprowadzają z budynku. Trini wreszcie mówi Ramonowi prawdę o Antonicie. Ten udaje uraz nogi tylko po to, żeby mieć spokój i pracować nad swoim projektem. Stan pułkownika pogarsza się z dnia na dzień, więc Silvia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego chce zacząć od nowa i proponuje Blance stały wyjazd do Huelvy.

"Akacjowa 38" odc. 931 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Nowe odcinki "Akacjowej 38" TVP1 pokazuje regularnie w telewizji publicznej. Serial leci w dni powszednie, więc łatwo być na bieżąco z intrygami mieszkańców Madrytu. Odcinek 931 zobaczymy w stałym paśmie już za kilka dni. Odcinek 931 "Akacjowej 38" TVP1 wyemituje 11 sierpnia 2026 roku o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Akcja toczy się w kamienicy przy tytułowej ulicy, gdzie losy zamożnych mieszkańców przeplatają się z życiem ich służby. Serial zyskał w Polsce dużą popularność dzięki zwrotom akcji i bohaterom, którzy mają swoje tajemnice. Widzowie chwalą też kostiumy i dbałość o realia epoki. W obsadzie są między innymi:

Amparo Fernandez

Arantxa Aranguren

Inma Perez

Juanma Navas

Marc Parejo

Roger Berruezo

Sandra Marchena

Sara Miquel

Sheyla Farina