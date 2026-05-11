"Klan": streszczenie odcinka 4717

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" przyniosły mnóstwo zawirowań w życiu znanych nam rodzin, zmuszając postacie do podjęcia zdecydowanych kroków. Brajan intensywnie pracował nad zmianą profilu działalności Czesi, rozważając przekształcenie przedszkola w miejsce dla seniorów, podczas gdy Janusz wrócił z delegacji z niepokojącą wiadomością o Lidce pracującej w katowickim szpitalu. Równocześnie w środowisku zawodowym Pawła i Tomka wybuchło poruszenie, gdy Aśka rozniosła wieści o zagranicznym wyjeździe doktor Dudek, co mocno uderzyło w spokój zespołu. Do głosu doszły także ojcowskie instynkty Miłosza, który na planie zdjęciowym przypadkiem odkrył, że Magda angażuje Szymona w opiekę nad ich synem. Oburzony ingerencją kogoś obcego w życie Miłoszka, mężczyzna postanowił w końcu uregulować sytuację prawną i ubiegać się o oficjalne uznanie ojcostwa. Pora zatem przekonać się, jakie kolejne wyzwania czekają na wszystkich bohaterów w najbliższym czasie.

"Klan" odc. 4717 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Agnieszka dzieli się z Olą informacją o propozycji pracy, którą otrzymała od Janusza. Ma jednak spore wątpliwości, ponieważ przyjęcie nowej posady wiązałoby się z regularnymi spotkaniami z kochanką mężczyzny. Ola stanowczo odradza siostrze zaufanie mężowi i przestrzega ją przed wiarą w jego zapewnienia, że sytuacja z przeszłości się nie powtórzy. Tymczasem Bolek martwi się o syna i uważa, że Miłosz nie powinien poddawać się w walce o dzieci po rozstaniu z Bożenką. Wkrótce okazuje się, że Bożenka kończy kwarantannę i planuje szybki powrót do kraju, o czym informuje rodzinę telefonicznie. Z kolei Beata liczy na remont apteki podczas swojego urlopu w Hiszpanii, w czym zamierza wesprzeć ją Renata. Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną na korcie tenisowym, a wieczorem Jasiek odbiera zaskakujący telefon od taty.

"Klan" odc. 4717 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planując wolny czas przed telewizorem, warto sprawdzić dokładny moment emisji najnowszych przygód rodu Lubiczów. Serial od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny epizod przynosi rozwinięcie znanych już wątków obyczajowych. Produkcja dba o to, by historie bohaterów były przedstawiane w sposób regularny i spójny. Nowe perypetie zostaną zaprezentowane widzom już w najbliższy poniedziałek. Odcinek 4717 serialu "Klan" zostanie wyemitowany 18 maja 2026 o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy rekordzista w polskiej telewizji, bo towarzyszy nam nieprzerwanie już od końca lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie sezony śledzimy losy wielopokoleniowej rodziny, która radzi sobie z typowymi problemami dnia codziennego. To serial, który stał się ważną częścią polskiej popkultury i wciąż gromadzi przed ekranami sporą publiczność. Warto wiedzieć, że za sukcesem tej opowieści stoi zgrany zespół aktorów, którzy wcielają się w swoje postacie od wielu lat. Obsada tego serialu to m.in.:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)