"Klan": streszczenie odcinka 4717

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" przyniosły mnóstwo zawirowań w życiu znanych nam rodzin, zmuszając postacie do podjęcia zdecydowanych kroków. Brajan intensywnie pracował nad zmianą profilu działalności Czesi, rozważając przekształcenie przedszkola w miejsce dla seniorów, podczas gdy Janusz wrócił z delegacji z niepokojącą wiadomością o Lidce pracującej w katowickim szpitalu. Równocześnie w środowisku zawodowym Pawła i Tomka wybuchło poruszenie, gdy Aśka rozniosła wieści o zagranicznym wyjeździe doktor Dudek, co mocno uderzyło w spokój zespołu. Do głosu doszły także ojcowskie instynkty Miłosza, który na planie zdjęciowym przypadkiem odkrył, że Magda angażuje Szymona w opiekę nad ich synem. Oburzony ingerencją kogoś obcego w życie Miłoszka, mężczyzna postanowił w końcu uregulować sytuację prawną i ubiegać się o oficjalne uznanie ojcostwa. Pora zatem przekonać się, jakie kolejne wyzwania czekają na wszystkich bohaterów w najbliższym czasie.
"Klan" odc. 4717 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Agnieszka dzieli się z Olą informacją o propozycji pracy, którą otrzymała od Janusza. Ma jednak spore wątpliwości, ponieważ przyjęcie nowej posady wiązałoby się z regularnymi spotkaniami z kochanką mężczyzny. Ola stanowczo odradza siostrze zaufanie mężowi i przestrzega ją przed wiarą w jego zapewnienia, że sytuacja z przeszłości się nie powtórzy. Tymczasem Bolek martwi się o syna i uważa, że Miłosz nie powinien poddawać się w walce o dzieci po rozstaniu z Bożenką. Wkrótce okazuje się, że Bożenka kończy kwarantannę i planuje szybki powrót do kraju, o czym informuje rodzinę telefonicznie. Z kolei Beata liczy na remont apteki podczas swojego urlopu w Hiszpanii, w czym zamierza wesprzeć ją Renata. Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną na korcie tenisowym, a wieczorem Jasiek odbiera zaskakujący telefon od taty.
"Klan" odc. 4717 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Planując wolny czas przed telewizorem, warto sprawdzić dokładny moment emisji najnowszych przygód rodu Lubiczów. Serial od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny epizod przynosi rozwinięcie znanych już wątków obyczajowych. Produkcja dba o to, by historie bohaterów były przedstawiane w sposób regularny i spójny. Nowe perypetie zostaną zaprezentowane widzom już w najbliższy poniedziałek. Odcinek 4717 serialu "Klan" zostanie wyemitowany 18 maja 2026 o godzinie 17:55 na kanale TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy rekordzista w polskiej telewizji, bo towarzyszy nam nieprzerwanie już od końca lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie sezony śledzimy losy wielopokoleniowej rodziny, która radzi sobie z typowymi problemami dnia codziennego. To serial, który stał się ważną częścią polskiej popkultury i wciąż gromadzi przed ekranami sporą publiczność. Warto wiedzieć, że za sukcesem tej opowieści stoi zgrany zespół aktorów, którzy wcielają się w swoje postacie od wielu lat. Obsada tego serialu to m.in.:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)