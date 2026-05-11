"Klan": streszczenie odcinka 4717

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-05-11 10:47

W 4717. odcinku serialu "Klan" Agnieszka stanie przed trudnym wyborem zawodowym, który może skomplikować jej relacje z bliskimi. Ola nie szczędzi siostrze szczerych uwag na temat propozycji otrzymanej od Janusza, podważając przy tym uczciwość jego intencji. Jednocześnie w życiu innych członków rodziny Lubiczów zajdą zmiany wywołane niespodziewanymi telefonami oraz powrotami z zagranicy.

Klan

i

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Ostatnie wydarzenia w serialu "Klan" przyniosły mnóstwo zawirowań w życiu znanych nam rodzin, zmuszając postacie do podjęcia zdecydowanych kroków. Brajan intensywnie pracował nad zmianą profilu działalności Czesi, rozważając przekształcenie przedszkola w miejsce dla seniorów, podczas gdy Janusz wrócił z delegacji z niepokojącą wiadomością o Lidce pracującej w katowickim szpitalu. Równocześnie w środowisku zawodowym Pawła i Tomka wybuchło poruszenie, gdy Aśka rozniosła wieści o zagranicznym wyjeździe doktor Dudek, co mocno uderzyło w spokój zespołu. Do głosu doszły także ojcowskie instynkty Miłosza, który na planie zdjęciowym przypadkiem odkrył, że Magda angażuje Szymona w opiekę nad ich synem. Oburzony ingerencją kogoś obcego w życie Miłoszka, mężczyzna postanowił w końcu uregulować sytuację prawną i ubiegać się o oficjalne uznanie ojcostwa. Pora zatem przekonać się, jakie kolejne wyzwania czekają na wszystkich bohaterów w najbliższym czasie.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Klan" odc. 4717 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Agnieszka dzieli się z Olą informacją o propozycji pracy, którą otrzymała od Janusza. Ma jednak spore wątpliwości, ponieważ przyjęcie nowej posady wiązałoby się z regularnymi spotkaniami z kochanką mężczyzny. Ola stanowczo odradza siostrze zaufanie mężowi i przestrzega ją przed wiarą w jego zapewnienia, że sytuacja z przeszłości się nie powtórzy. Tymczasem Bolek martwi się o syna i uważa, że Miłosz nie powinien poddawać się w walce o dzieci po rozstaniu z Bożenką. Wkrótce okazuje się, że Bożenka kończy kwarantannę i planuje szybki powrót do kraju, o czym informuje rodzinę telefonicznie. Z kolei Beata liczy na remont apteki podczas swojego urlopu w Hiszpanii, w czym zamierza wesprzeć ją Renata. Paulina staje się świadkiem flirtu Jacka z Karoliną na korcie tenisowym, a wieczorem Jasiek odbiera zaskakujący telefon od taty.

"Klan" odc. 4717 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planując wolny czas przed telewizorem, warto sprawdzić dokładny moment emisji najnowszych przygód rodu Lubiczów. Serial od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny epizod przynosi rozwinięcie znanych już wątków obyczajowych. Produkcja dba o to, by historie bohaterów były przedstawiane w sposób regularny i spójny. Nowe perypetie zostaną zaprezentowane widzom już w najbliższy poniedziałek. Odcinek 4717 serialu "Klan" zostanie wyemitowany 18 maja 2026 o godzinie 17:55 na kanale TVP1.

Polecany artykuł:

"M jak miłość": streszczenie odcinka 1934

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy rekordzista w polskiej telewizji, bo towarzyszy nam nieprzerwanie już od końca lat dziewięćdziesiątych. Przez te wszystkie sezony śledzimy losy wielopokoleniowej rodziny, która radzi sobie z typowymi problemami dnia codziennego. To serial, który stał się ważną częścią polskiej popkultury i wciąż gromadzi przed ekranami sporą publiczność. Warto wiedzieć, że za sukcesem tej opowieści stoi zgrany zespół aktorów, którzy wcielają się w swoje postacie od wielu lat. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
  • Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
  • Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
  • Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
  • Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
  • Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
  • Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
  • Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
  • Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
  • Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
  • Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
  • Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
  • Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
  • Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
  • Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
  • Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
  • Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)
Grała siostrę Dorotę w Klanie. Nie do wiary, jak dziś wygląda Agnieszka Wosińska
Galeria zdjęć 16
Klan