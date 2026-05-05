"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3378

W serialu "Barwy szczęścia" świąteczna aura nie przyniosła wszystkim spokoju, a ostatnie wydarzenia upłynęły pod znakiem dramatycznych zwrotów akcji. Marcin odnalazł rano nieprzytomną Renatę, która po przedawkowaniu leków przeciwbólowych trafiła w same święta prosto do szpitala. Elżbieta nakryła Romea w pokoju Ewy, co doprowadziło do jej ostrego konfliktu z wnuczką. Po wigilijnym wieczorze narosło także napięcie między Oliwką a Tomaszem. Zbrowska próbowała jeszcze ratować atmosferę i odwiedziła Wandę, lecz pojawienie się Grażyny sprawiło, że spór wybuchł ze zdwojoną siłą. Warto zatem sprawdzić, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po tych wszystkich zawirowaniach.

"Barwy szczęścia" odc. 3378 - streszczenie

Po tym, jak Renata opuszcza szpital, Marcin decyduje się odwieźć ją prosto do ośrodka leczenia uzależnień. Mężczyzna nie spodziewa się jednak, że wkrótce sam znajdzie się w bardzo trudnym położeniu przez postawę Rawicza. Ten ostatni, chcąc wywalczyć dla siebie łagodniejszy wyrok, postanawia wydać funkcjonariusza prokuraturze. W wyniku tych zeznań Kodur traci dotychczasowe stanowisko i zostaje oficjalnie zdegradowany. Tymczasem Lucyna stara się przekonać Ignacego i Agatę do zakupu nieruchomości od Wilka, a przy okazji popada w konflikt z Asią, stając po stronie Emila w sporze o ukryte fajerwerki. Wątek Oliwki i Tomka również nie napawa optymizmem, ponieważ Kępski ostatecznie przyznaje, że Grażyna wciąż wiele dla niego znaczy. Zrozpaczona Zbrowska zaczyna pakować swoje rzeczy i przygotowuje się do odejścia.

"Barwy szczęścia" odc. 3378 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców ulicy Zacisznej od lat przyciągają uwagę osób poszukujących w telewizji codziennych, życiowych historii. Kolejne perypetie warszawskich rodzin można śledzić regularnie w wieczornym paśmie popularnej dwójki. Warto zarezerwować sobie czas, aby sprawdzić, jak potoczą się dalsze spory między postaciami oraz czy uda im się dojść do porozumienia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 maja 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 20:05.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Ten serial obyczajowy już od wielu lat stanowi stały punkt w telewizyjnym grafiku wielu Polaków. Produkcja skupia się na losach mieszkańców Warszawy, którzy każdego dnia mierzą się z problemami znanymi nam wszystkim z codziennego życia. Scenariusze krążą wokół takich wartości jak rodzina, miłość czy przyjaźń, pokazując postacie w momentach trudnych wyborów. To właśnie te bliskie każdemu wątki sprawiły, że opowieść o rodzinach Marczaków czy Pyrków zyskała tak dużą popularność. W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)