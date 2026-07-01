Dziedzictwo, odcinek 966: Wesele Nany i Poyraza! Taką niespodziankę przygotują im bliscy - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 966 - czwartek, 2.07.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 966 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nazli i Sahin postanowią skorzystać z nieobecność Cansel i Cennet, którzy w przeciwieństwie do nich nie będą sprzyjać małżeństwu Nanie i Poyraza. Rodzeństwo zda sobie sprawę, że para nie mogła się zbytnio nacieszyć swoim ślubem, dlatego postanowią zorganizować im wesele, w czym chętnie pomogą im Mert z Yusufem.

W 966 odcinku serialu "Dziedzictwo" całą czwórka przyozdobi rodzinny dom Poyraza, a przy okazji zadba o muzykę do pierwszego tańca, jak również przygotuje dla świeżo upieczonych małżonków tort. Oczywiście, wszyscy będą działać w tajemnicy, przez co sprawią Nanie i Poyrazowi nie lada niespodziankę, gdy ci w końcu zjawią się w domu!

- Co to? - spyta zaskoczy Poyraz na widok dekoracji.

- Nie wiem - odpowie równie zaskoczona Nana.

- Niespodzianka - ogłoszą ich bliscy.

Tak bliscy zaskoczą Nanę i Poyraza w 966 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 966 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz od razu zacznie dopytywać o szczegóły, a Sahin jako organizator całego zamieszania, od pośpieszy mu z odpowiedzią. Tym bardziej, że będzie miał przy tym i wsparcie Merta!

- Skąd ten pomysł? - zainteresuje się mężczyzna.

- Pobraliście się tak szybko. Nie zdążyliśmy tego uczcić, więc wykorzystaliśmy nieobecność mamy - wyjaśni im Sahin.

- A życzenie Sahina jest dla nas rozkazem - powie za nim Mert.

- Po co to wszystko? - dopyta Poyraz.

- To bardzo ważne chwile. Trzeba je uczcić, żebyście mieli potem, co wspominać. Ja wciąż pamiętam, jak mnie czasem podeptał przy pierwszym tańcu. Nie mogłem chodzić przez dwa tygodnie - wyzna Sahin, czym rozbawi wszystkich.

Wtedy w 966 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sahin zaprosi ich do pierwszego tańca, na który młodzi oczywiście przystaną. A w jego trakcie wciąż będą stwarzać pozory zakochanej pary, przez co w pewnym momencie dla obojga zatrze się to, że tylko udają!

- Teraz wasza kolej - uzna Sahin, po czym zwróci się do Nany - Tylko nie podepcz mi brata.

- Co to za pomysł? Nic o tym nie wiedziałeś? - upewni się Nana.

- Skąd. Też jestem speszony. Wszyscy na nas patrzą... Musimy udawać... Zachowujmy się jak zakochani - uzna Poyraz.

- Czyli jak? - dopyta go żona.

- Nie wiem. Patrz mi w oczy. Uśmiechaj się. Niech każdy uwierzy w te miłość - zaproponuje jej mąż.

Małżonkowie nie będą w stanie dłużej udawać w 966 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I wtedy w 966 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana przypomni sobie wszystkie chwile z Poyrazem, co ogromnie ją poruszy. Do tego stopnia, że w jej oczach pojawią się łzy. Wówczas Nana poprosi do tańca Yusufa, a Poyraz chwyci Nazli, jak na prawdziwym weselu!

Chwilę później w 966 odcinku serialu "Dziedzictwo" para młoda przejdzie do krojenia tortu, w trakcie którego padną kolejne piękne deklaracje z ust Poyraza. Tym bardziej, że Nana będzie już w ogóle tym wszystkim tak speszona i wzruszona, że nie zdoła za bardzo nic z siebie wydobyć, dlatego zaproponuje, aby zasiedli już do wspólnego posiłku, na co wszyscy przystaną.

- Obyście szli przez życie razem. Ramię w ramię - życzy im Nazli.

- Czas pokroić tort. Oby nasze wspólne życie było równie słodkie - powie Poyraz.

- Te przemówienia zawstydzają mnie. Weź kawałek - zaproponuje Nana.

- Zawsze będę jadł z ręki mojej pięknej żony. Jest dla mnie całym światem - odpowie jej mąż, po czym opowie poruszającą choć zmyśloną historię o wyznaniu sobie przez nich uczuć, czym już do reszty rozwali Nanę - Zjedzmy tort!

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