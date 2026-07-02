Iga Świątek awansuje w wielkoszlemowym Wimbledonie. Kto musiał uznać wyższość obrończyni tytułu?

Zdecydowane zwycięstwo Polki na londyńskiej trawie

Iga Świątek broni tytułu wywalczonego w poprzedniej edycji prestiżowego turnieju wielkoszlemowego. W meczu drugiej rundy zawodów polska tenisistka zmierzyła się z Czeszką Karoliną Pliskovą. Spotkanie obu zawodniczek trwało łącznie 69 minut. W tym czasie reprezentantka Polski dominowała na korcie i w pełni kontrolowała przebieg rywalizacji. Mecz zakończył się szybkim triumfem rozstawionej z numerem trzecim zawodniczki wynikiem 6:1, 6:3.

To nie był pierwszy pojedynek tych dwóch zawodniczek w rozgrywkach na najwyższym poziomie. Było to już czwarte bezpośrednie starcie tenisistek w profesjonalnych turniejach. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, wszystkie dotychczasowe mecze kończyły się ostatecznym zwycięstwem Świątek. Warto przypomnieć, że we wtorek na otwarcie turnieju Polka wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Dało jej to przepustkę do rywalizacji z Czeszką.

Jakie sukcesy odnosiła wcześniej Karolina Pliskova?

Przeciwniczka reprezentantki Polski to niezwykle doświadczona postać w kobiecym tenisie. Trzydziestoczteroletnia Karolina Pliskova może pochwalić się między innymi dotarciem do finału Wimbledonu w 2021 roku. W 2017 roku czeska zawodniczka przez osiem tygodni zajmowała pozycję liderki w światowym rankingu. Obecnie doświadczona tenisistka plasuje się na siedemdziesiątym trzecim miejscu w tym zestawieniu. Jest to w dużej mierze efekt problemów zdrowotnych z ostatnich lat.

Kariera utytułowanej Czeszki uległa spowolnieniu ze względu na przewlekłe kłopoty z urazami. Z powodu poważnej kontuzji Pliskova straciła cały sezon startowy w 2025 roku. Powrót na korty po tak długiej przerwie stanowi dla niej duże wyzwanie fizyczne. W konfrontacji z młodszą rywalką nie była w stanie nawiązać wyrównanej walki o awans do kolejnej fazy. Turniej w Londynie pozostaje jednym z najważniejszych sprawdzianów w tegorocznym kalendarzu.