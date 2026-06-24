Dziedzictwo, odcinek 960: Yusuf odkryje sekret Nany i Poyraza! Wygada się o ich ślubie? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 960 - piątek, 19.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 960 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Poyraz w końcu wrócą do domu po swoim ekspresowym ślubie, który wezmą, aby Maryam mogła legalnie zostać w Turcji z Yusufem. Jednak tuż przed wejściem zdejmą swoje obrączki, aby Cennet i reszta rodziny o niczym się nie dowiedziały, bo dziewczyna będzie ogromnie obawiać się rekcji matki swojego męża.

I słusznie, bo już na wstępie w 960 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet obsypie ich lawiną pytań i szybko domyśli się, że jej syn coś kręci. Ale nawet przez myśl nie przejdzie jej, że mógł ożenić się z Naną. Nawet, gdy z jej torebki wypadnie nagle dokument w czerwonej okładce. Tak samo jak przysłuchującym się wszystkiemu Cansel i Sibel, które przecież same zgłosiły Maryam na policję. Ale nie Yusuf!

Yusuf domyśli się, że Nana i Poyraz wzięli ślub w 960 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Gdy w 960 odcinku serialu "Dziedzictwo" świeżo upieczonym małżonkom w końcu uda się dostać na górę, to Yusuf od razu ich zdemaskuje. Chłopiec otwarcie spyta ich o ślub, a Nana i Poyraz od razu zaczną go uciszać, aby ich sekret nie wyszedł dalej!

- Pobraliście się? - spyta Yusuf.

- Ciszej, bo usłyszą - poproszą zgodnie świeżo upieczeni małżonkowie, ale chłopiec w 960 odcinku serialu "Dziedzictwo" tak latwo nie odpuści, w związku z czym zdecydują mu się mu w końcu powiedzieć - Jesteście małżeństwem?

- Tylko po to, żeby Nana mogła zostać w Turcji - wyjaśni mu Poyraz.

- Nie jesteśmy żonami, tylko przyjaciółmi - doda Nana.

- A dokładniej nie jesteśmy mężem i żoną - poprawi ją mąż.

- Niczym nie jesteśmy. Najważniejsze, że nic nas już nie rozłączy - podsumuje Maryam.

Yusuf obieca nie wydać świeżo upieczonych małżonków w 960 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 960 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yusuf rzuci się Nanie w ramiona, ale opiekunka będzie mieć do niego jeszcze jedną prośbę. A mianowicie, aby mimo wszystko zachował tę wiedzę dla siebie, co chłopiec oczywiście obieca spełnić.

- Tylko nikomu ani słowa. Nawet o tym, że to papierowe małżeństwo - Nana postawi sprawę jasno.

W tej chwili w 960 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yusuf pokaże gest zapinanych ust, czym ogromnie ucieszy świeżo upieczonych małżonków, bo ich wcześniejsze starania nie pójdą na marne.

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