Dziedzictwo, odcinek 956: Cansel i Sibel pozbędą się Nany! Deportują ją - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 956 - poniedziałek, 22.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 956 odcinku serialu "Dziedzictwo" załamana Sibel odwiedzi Cansel w jej salonie. Tym bardziej, gdy nawet Cennet już przejdzie na stronę Nany, przez co już tylko ona będzie jej ostatnią deską ratunku w walce przeciwko Maryam o serce Poyraza.

Szczególnie, że w 956 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel od razu zauważy, że coś ją gryzie i od razu o to zapyta. I oczywiście się nie pomyli, bo będzie chodzić o Nanę.

- Coś się stało? - zainteresuje się Cansel, widząc jej smutną minę.

- Ta dziewczyna już nigdy stąd nie wyjedzie? Nie ma żadnego chłopaka, ani narzeczonego? - dopyta ją Sibel.

- Nie wiem, odwiedził ją jakiś przyjaciel rodziny. To wszystko. Na dobre zapuściła korzenie, przywarła do Poyraza jak pijawka - usłyszy w odpowiedzi.

Cansel i Sibel zmówią się przeciwko Nanie w 956 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 956 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sibel już otwarcie zacznie błagać Cansel o pomoc w pozbyciu się Nany. Zwłaszcza, iż będzie przekonana, że to właśnie ona stoi na drodze do jej miłości z Poyrazem. Tyle tylko, ze wcale nie będzie mieć racji,b o przecież on sam wcześniej jej powiedział, że traktuje ją wyłącznie jak koleżankę i nie jest w stanie tego zmienić.

- Błagam. Pomóż mi... Poraz ją kocha. Ta dziewucha zepsuła wszystko. To ja zasługuję na Poyraza... To ja od lat go... A jeśli coś ich połączy? Nie mogę na to pozwolić. Przecież kocham go od dziecka. Pomóż mi. Ta dziewczyna musi stąd zniknąć na zawsze - zacznie kajać się przed nią Sibel.

Oczywiście, w 956 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zgodzi się jej pomóc. Tym bardziej, że i jej będzie zależało na pozbyciu Nany, przez któą i jej życie mocno się skomplikuje. Szczególnie, gdy jeszcze zakocha się w niej jej brat Semih.

- Przez nią nasze życie zmieniło się w koszmar. Już ja zadbam o to, żebyś wyszła za Poyraza. Znajdę jakiś sposób - obieca jej Cansel.

- A ona niech idzie do diabła - doda Sibel.

Cansel i Sibel doniosą na Nanę policji w 956 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I wtedy w 956 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel dozna oświecenia i wpadnie na drastyczny pomysł pozbycia się Nany z życia ich wszystkich i to raz na zawsze.

- Oczywiście, mam pomysł. Jest Gruzinką i opiekunką Yusufa. Skoro jego wuj nie żyje, Nana jest tu nielegalnie. Wcześniej udało jej się unikać policji. Trzeba będzie złożyć na nią donos - zasugeruje Cansel.

W tej chwili w 956 odcinku serialu "Dziedzictwo" wdzięczna Sibel rzuci się jej w ramiona. Szczególnie, gdy Cansel uświadomi ją, że to naprawdę jest możliwe i czym prędzej poleci jej działać, co oczywiście Sibel niezwłocznie wykona i postanowi donieść na rywalkę.

- I to się uda? - upewni się Sibel.

- Nie takie rzeczy mówią mi tu w salonie. Nielegalnych emigrantów od razu deportują - wyzna jej Cansel.

- Oby i ją odesłali - doda dziewczyna.

- Nie będziemy czekać, aż sami złapią. Dzwoń na policję - uzna bratowa Poyraza.

- Dla Poyraza jestem gotowa na wszystko - zgodzi się zdeterminowana kobieta.

10