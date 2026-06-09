W odcinku 942. na skutek podstępnej zdrady i pomocy Cansel, bezwzględni ludzie Trucizny zdołali uprowadzić Nanę oraz małego Yusufa. To tragiczne zdarzenie wstrząsnęło Poyrazem, który obwiniając się o zaistniałą sytuację, przysiągł, że odnajdzie ukochaną i chłopca za wszelką cenę. Zrozpaczony mężczyzna nie miał jednak pojęcia, że dzielna Nana zdołała wykazać się niezwykłą odwagą i uciekła swoim oprawcom w głąb nieznanego terenu.

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"Dziedzictwo" odc. 943: Odwet na pustkowiu

Wydarzenia 943. odcinka przynoszą kulminację dotychczasowego konfliktu i zamieniają leśne pustkowie w prawdziwe pole bitwy. Uciekająca przed bezwzględnymi prześladowcami Nana desperacko szuka ratunku. W pewnym momencie kobiecie udaje się na krótką chwilę skontaktować z Poyrazem i przekazać mu swoje położenie. Niestety, los okazuje się wyjątkowo okrutny. Zanim zakochany mężczyzna zdąży dotrzeć na wskazane przez nią miejsce, pierwsi zjawiają się tam bezwzględni bandyci pod wodzą samego Trucizny. Gangster, pałający chorą żądzą bezwzględnej zemsty, nie okazuje ani krzty litości. Bez mrugnięcia okiem wstrzykuje bezbronnej i przerażonej kobiecie zabójczą dawkę niebezpiecznej toksyny, z premedytacją skazując ją na powolną śmierć w potwornych męczarniach.

Za kilka godzin będzie po tobie. Będziesz konać w męczarniach, miotając się. To jest twoja kara, ale to jeszcze nie koniec. Umierając będziesz tęsknić za Yusufem... - mówi Trucizna do Nany.

"Dziedzictwo" odc. 943: Poyraz zjawia się za późno

Chwilę później na miejsce tej potwornej zbrodni wpada rozwścieczony Poyraz. Widok cierpiącej ukochanej odbiera mu resztki zdrowego rozsądku i budzi w nim pierwotną furię. W bezpośrednim, niezwykle brutalnym starciu Poyraz bez sekundy wahania zabija bezwzględnego gangstera, kładąc kres jego przestępczej działalności. Nie ma jednak czasu na triumf – trucizna działa błyskawicznie. Mężczyzna natychmiast bierze bezwładne, nieprzytomne ciało Nany na ręce i pędzi do najbliższego szpitala. Na oddziale ratunkowym przerażeni lekarze, widząc krytyczny stan pacjentki, natychmiast rozpoczynają dramatyczną i heroiczną batalię o uratowanie jej gasnącego z każdą minutą życia. Przyszłość bohaterów maluje się w wyjątkowo ciemnych barwach. Czy lekarzom uda się uratować Nanę przed śmiercią?

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"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 943. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

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"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: