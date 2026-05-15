"Alicja. To dopiero początek" - dokument o Alicji Szemplińskiej. Kiedy i gdzie oglądać film o gwieździe Eurowizji 2026?

"Alicja. To dopiero początek" – o czym jest reportaż?

Dokument "Alicja. To dopiero początek" to głęboka opowieść o determinacji, emocjach i dojrzewaniu artystycznym 24-letniej Alicji Szemplińskiej. Reportaż śledzi jej muzyczną drogę od pierwszych kroków w parafialnym chórze w rodzinnym Ciechanowie, przez triumf w "The Voice of Poland" w 2019 roku, aż po powrót na eurowizyjną scenę. Alicja miała reprezentować Polskę z utworem "Empires" podczas odwołanego konkursu w 2020 roku, a teraz przygotowuje się do Eurowizji 2026 w Wiedniu. To intymny portret artystki, która po latach prób, sukcesów i trudnych chwil, z odwagą dąży do spełnienia swoich marzeń.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Kulisy Eurowizji i wsparcie bliskich

Reportaż zabiera widzów za kulisy pracy nad choreografią i kostiumami, pokazując intensywne przygotowania do występu w Wiedniu. Nie zabraknie również fragmentów koncertów i wydarzeń towarzyszących Eurowizji. O artystycznej drodze wokalistki opowiadają jej najbliżsi, współpracownicy oraz osoby ściśle związane z Konkursem Piosenki Eurowizji, w tym znany dziennikarz muzyczny Artur Orzech oraz popularny artysta Ralph Kaminski. Ich perspektywa rzuca nowe światło na karierę Alicji i wyzwania, z jakimi mierzy się młoda wokalistka.

Kiedy i gdzie obejrzeć reportaż o Alicji Szemplińskiej?

Premiera reportażu "Alicja. To dopiero początek" odbędzie się 24 maja, o godzinie 22:25 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, przewidziana jest powtórka w sobotę, 25 maja, o godzinie 13:50, również w TVP1. Nie przegapcie tej wyjątkowej opowieści o sile, pasji i autentyczności!