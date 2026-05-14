Dziedzictwo, odcinek 927: Semih zdradza Nanie prawdę o więziennej przeszłości Poyraza

W poprzednim odcinku (926) Nana i Poyraz zbliżyli się do siebie podczas wspólnej pracy w warsztacie, co sprowokowało Semiha do zmiany strategii. Gurkan zaczął otwarcie flirtować z Aynur, wywołując u Sinana ukrywaną zazdrość. Ayse skonfrontowała się z Leylą, jednak kłamstwa prokuratorki tylko pogłębiły kryzys w jej związku z Feritem.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 927

Poyraz, chcąc podziękować Nanie za pomoc, przygotowuje dla niej ulubiony deser, jednak miła niespodzianka zamienia się w koszmar, gdy Semih "przypadkiem" wspomina dziewczynie o więziennej przeszłości mężczyzny związanej z narkotykami. Nana, czując się oszukana, atakuje Poyraza, co prowadzi do bolesnej kłótni – on nie może wybaczyć jej, że uwierzyła w tak podłe pomówienia, a ona ma żal o zatajenie tak istotnych faktów z życia. Sinan zostaje postawiony pod ścianą, gdy Gurkan prosi go o radę, wyznając, że Aynur skradła jego serce, co wprawia prokuratora w osłupienie i zmusza do rewizji własnych emocji. W tym samym czasie plan Deryi działa bez zarzutu – nieufność Ayse wobec męża osiąga punkt krytyczny, co sprawia, że każda próba wyjaśnienia sytuacji przez Ferita kończy się kolejną karczemną awanturą.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 927. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 23 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

