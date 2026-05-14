Masz je w swoim ogrodzie? Usuń natychmiast! Są jak magnes na szerszenie

Szerszenie, budzące strach europejskie osy, często nieświadomie przyciągamy do naszych domów poprzez wybór konkretnych roślin w ogrodzie.

Owady te uwielbiają słodkie zapachy i nektar, dlatego kuszą je dojrzałe drzewa owocowe oraz intensywnie pachnące krzewy.

Sprawdź, jakich roślin unikać w swoim otoczeniu i co zrobić z opadłymi owocami, aby skutecznie odstraszyć szerszenie i zapewnić bezpieczeństwo.

Świadomy wybór roślinności do naszego ogrodu może znacząco wpłynąć na to, jakie owady (oraz w jakiej liczbie) będą się w nim pojawiać. Starannie wybierając rośliny, możemy nie tylko cieszyć się pięknym ogrodem, ale również uniknąć inwazji niechcianych owadów, jak np. szerszenie. Niektóre rośliny rosnące w ogrodzie mogą przyciągać szerszenie, zwłaszcza latem, kiedy owady intensywnie poszukują pożywienia. Jeśli w ogrodzie mamy rośliny, które są szczególnie lubiane przez mszyce (np. róże, lipy, niektóre drzewa owocowe), to spadź wydzielana przez mszyce będzie również atrakcyjna dla szerszeni. Co więcej, ogród pełen owadów-ofiar to dla szerszeni idealne miejsce do polowania.

Walka modliszki z szerszeniem. Nagranie Wigierskiego Parku Narodowego

Te rośliny przyciągają szerszenie jak magnes

Szerszenie szczególnie kuszą gatunki wydzielające słodki zapach oraz produkujące dużo nektaru i soków owocowych. Do takich roślin należą między innymi dojrzałe drzewa owocowe, takie jak grusze, jabłonie czy śliwy. Szerszenie często pojawiają się również w pobliżu winorośli oraz krzewów z bardzo słodkimi owocami. Owady te przyciągają także kwitnące rośliny o intensywnym aromacie, na przykład jaśminowce, lilaki czy niektóre odmiany hortensji. Dodatkowym magnesem bywają pozostawione pod drzewami opadłe owoce, które zaczynają fermentować i wydzielają słodki zapach wyjątkowo atrakcyjny dla szerszeni. Jeśli nie chcemy zachęcać tych owadów do odwiedzania naszego ogrodu, warto regularnie usuwać opadłe owoce, zabezpieczać kosze na śmieci i ostrożnie dobierać rośliny sadzone blisko domu lub miejsc wypoczynku. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się szerszeni w najbliższym otoczeniu.

