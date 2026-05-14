Masz je w swoim ogrodzie? Usuń natychmiast! Są jak magnes na szerszenie

Justyna Klorek
2026-05-14 13:24

Szerszenie to największe europejskie osy, często budzące strach ze względu na swój rozmiar i bolesne użądlenia. Choć pełnią ważną rolę w ekosystemie, ich obecność w bezpośrednim sąsiedztwie domu może być niepokojąca, zwłaszcza dla rodzin z małymi dziećmi, alergików czy zwierząt domowych. Warto wiedzieć, że niektóre rośliny w naszym ogrodzie mogą działać na szerszenie jak magnes, zachęcając je do częstszych wizyt, a nawet budowania gniazd. Sprawdź, jakich roślin lepiej nie sadzić, jeśli nie chcesz przyciągnąć szerszeni do swojego otoczenia.

Autor: Herwig Winter_Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0_commons.wikimedia.org/ CC0 4.0
  Szerszenie, budzące strach europejskie osy, często nieświadomie przyciągamy do naszych domów poprzez wybór konkretnych roślin w ogrodzie.
  • Owady te uwielbiają słodkie zapachy i nektar, dlatego kuszą je dojrzałe drzewa owocowe oraz intensywnie pachnące krzewy.
  • Sprawdź, jakich roślin unikać w swoim otoczeniu i co zrobić z opadłymi owocami, aby skutecznie odstraszyć szerszenie i zapewnić bezpieczeństwo.

Świadomy wybór roślinności do naszego ogrodu może znacząco wpłynąć na to, jakie owady (oraz w jakiej liczbie) będą się w nim pojawiać. Starannie wybierając rośliny, możemy nie tylko cieszyć się pięknym ogrodem, ale również uniknąć inwazji niechcianych owadów, jak np. szerszenie. Niektóre rośliny rosnące w ogrodzie mogą przyciągać szerszenie, zwłaszcza latem, kiedy owady intensywnie poszukują pożywienia. Jeśli w ogrodzie mamy rośliny, które są szczególnie lubiane przez mszyce (np. róże, lipy, niektóre drzewa owocowe), to spadź wydzielana przez mszyce będzie również atrakcyjna dla szerszeni. Co więcej, ogród pełen owadów-ofiar to dla szerszeni idealne miejsce do polowania.

Te rośliny przyciągają szerszenie jak magnes

Szerszenie szczególnie kuszą gatunki wydzielające słodki zapach oraz produkujące dużo nektaru i soków owocowych. Do takich roślin należą między innymi dojrzałe drzewa owocowe, takie jak grusze, jabłonie czy śliwy. Szerszenie często pojawiają się również w pobliżu winorośli oraz krzewów z bardzo słodkimi owocami. Owady te przyciągają także kwitnące rośliny o intensywnym aromacie, na przykład jaśminowce, lilaki czy niektóre odmiany hortensji. Dodatkowym magnesem bywają pozostawione pod drzewami opadłe owoce, które zaczynają fermentować i wydzielają słodki zapach wyjątkowo atrakcyjny dla szerszeni. Jeśli nie chcemy zachęcać tych owadów do odwiedzania naszego ogrodu, warto regularnie usuwać opadłe owoce, zabezpieczać kosze na śmieci i ostrożnie dobierać rośliny sadzone blisko domu lub miejsc wypoczynku. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko pojawienia się szerszeni w najbliższym otoczeniu.

