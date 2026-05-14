W poprzednim odcinku (926) Nana i Poyraz zbliżyli się do siebie podczas wspólnej pracy w warsztacie, co sprowokowało Semiha do zmiany strategii. Gurkan zaczął otwarcie flirtować z Aynur, wywołując u Sinana ukrywaną zazdrość. Ayse skonfrontowała się z Leylą, jednak kłamstwa prokuratorki tylko pogłębiły kryzys w jej związku z Feritem.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 927

Poyraz chce odwdzięczyć się Nanie za okazaną pomoc i przygotowuje dla niej ulubiony deser. Miły gest szybko schodzi jednak na dalszy plan, gdy Semih mimochodem wspomina o jego przeszłości i pobycie w więzieniu związanym z narkotykami. Zaskoczona Nana czuje się oszukana, a rozmowa z Poyrazem błyskawicznie przeradza się w bolesną kłótnię. Mężczyzna nie potrafi pogodzić się z tym, że ukochana mogła uwierzyć w oskarżenia pod jego adresem, z kolei ona ma żal, że tak ważny fragment jego życia został przed nią zatajony.

Tymczasem Sinan przeżywa własne rozterki, gdy Gurkan zwraca się do niego po radę i wyznaje, że zakochał się w Aynur. Dla prokuratora to spore zaskoczenie, które zmusza go do zastanowienia się nad własnymi uczuciami wobec dziewczyny. Równolegle plan Deryi przynosi zamierzony efekt – nieufność Ayse wobec Ferita stale rośnie, a każda próba wyjaśnienia sytuacji przez mężczyznę prowadzi jedynie do kolejnych spięć i nieporozumień.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 927. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 23 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

