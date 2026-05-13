Dziedzictwo, odcinek 925: Sinan nie wytrzymuje! Zazdrość o Aynur wymyka się spod kontroli

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 925: Zachowanie Gurkana rozwściecza zakochanego w Aynur Sinana

Relacja Sinana i Aynur od początku była wyjątkowo skomplikowana. Choć dziewczyna coraz mocniej angażowała się w życie domu i zbliżała do prokuratora, szybko przekonała się, że dzieli ich więcej, niż chciałaby przyznać. Słowa Sinana, który nazwał ją "tylko" służącą podczas rozmowy z matką, mocno ją zraniły i sprawiły, że Aynur zaczęła trzymać dystans. Mimo to ich drogi wciąż się przecinają, a napięcie między nimi narasta.

W poprzednim odcinku w domu Sinana pojawił się Gurkan – dawny znajomy prokuratora, który niemal od razu zainteresował się Aynur. To właśnie ten fakt wywołuje w Sinanie lawinę emocji.

W 925 odcinku mężczyzna nie chce nawet przed samym sobą przyznać, że jest zazdrosny, ale jego zachowanie mówi samo za siebie. Sinan zaczyna kontrolować sytuacje, w których Aynur mogłaby spędzać czas z Gurkanem, szukając pretekstów, by ograniczyć ich kontakt. Próbuje angażować dziewczynę w dodatkowe obowiązki i pilnuje, by jak najrzadziej zostawali sami. Z czasem jego działania stają się coraz bardziej oczywiste, a Aynur zaczyna dostrzegać, że za chłodną fasadą kryje się coś więcej. Zazdrość Sinana wymyka się spod kontroli i sprawia, że mężczyzna zachowuje się impulsywnie oraz zupełnie irracjonalnie. Dla Gurkana sytuacja staje się jasna – jego przyjaciel ewidentnie nie jest obojętny wobec Aynur. Tymczasem sama dziewczyna znajduje się w coraz bardziej niezręcznym położeniu. Z jednej strony nie chce ponownie dać się zranić, z drugiej widzi, że Sinan reaguje na nią inaczej niż dotąd. 925 odcinek może okazać się przełomowy dla tej relacji, bo emocje, które oboje tak długo tłumili, zaczynają wreszcie wychodzić na powierzchnię.

6

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 925. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: