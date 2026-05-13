Zaskakujące wyznanie Agnes w "M jak miłość". Paweł w końcu zmierzy się z bolesną przeszłością

Choroba Zduńskiego w 1934. odcinku "M jak miłość". Agnes rusza na ratunek

Nadchodzący 1934. odcinek produkcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 18 maja 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Właśnie wtedy nagła choroba małego Antosia wywoła ogromny niepokój u Agnes. Kobieta bez wahania opuści Grabinę i uda się prosto do Warszawy, aby zaopiekować się chłopcem. Bohaterka spełnia w jego życiu rolę zastępczej matki po tragicznej śmierci Franki, a dodatkowo pracuje jako pediatra. Po dotarciu do mieszkania Zduńskich szybko zdiagnozuje sytuację i odkryje, że infekcja przeniosła się również na Pawła, który czuje się znacznie gorzej niż jego syn. Wobec takiego obrotu spraw lekarka zadecyduje o spędzeniu całej nocy w ich domu, gwarantując swoim bliskim stałą i profesjonalną opiekę medyczną.

Mroczna przeszłość Agnes powraca w "M jak miłość". Paweł uratował jej życie

Wspólny wieczór skłoni bohaterów do niezwykle trudnych wspomnień. Agnes zdecyduje się opowiedzieć o swoim dawnym, bardzo toksycznym związku z Martinem. Ten niebezpieczny mężczyzna w przeszłości obsesyjnie ją kontrolował, a jego agresja doprowadziła niemal do wielkiej tragedii. Kilka miesięcy wcześniej to właśnie brawurowa interwencja Zduńskiego zapobiegła najgorszemu podczas brutalnego ataku na kobietę w Grabinie.

- To było dwa lata temu. Telefon mi właśnie o tym przypomniał. I chyba wolałabym nie pamiętać - powie Agnes, która pokaże Pawłowi swoje zdjęcie z dawnym kochankiem.

Reakcja Zduńskiego będzie natychmiastowa. Mężczyzna dokładnie przyjrzy się archiwalnej fotografii w telefonie i podzieli się swoim krótkim, bezpośrednim spostrzeżeniem.

- Wyglądałaś na szczęśliwą - zauważy Zduński.

Lekarka szybko wyprowadzi przyjaciela z błędu w kwestii swojego dawnego związku. Przypomni mu również o ogromnym długu moralnej wdzięczności, jaki wobec niego zaciągnęła podczas tamtych dramatycznych wydarzeń.

- Ale wtedy już nie byłam. Wiesz, że to wszystko inaczej by się skończyło, gdybyś nie był... Gdybyś mnie nie uratował. Dziękowałam ci już?

Rozbawiony bohater natychmiast odpowie na to retoryczne pytanie, starając się nieco rozluźnić napiętą atmosferę panującą w warszawskim salonie.

- Jakieś dwadzieścia razy...

W tym momencie kobieta postanowi stanowczo zakończyć sentymentalne wspominki z przeszłości i powrócić do swoich kluczowych obowiązków medycznych wobec chorych domowników.

- To wystarczy. A teraz wypad, kanapa jest dzisiaj moja! Idziesz do łóżka! - zarządzi Agnes.

Jej kategoryczny ton mocno rozbawi pacjenta. Wdowiec postanowi ironicznie zażartować ze specyficznych metod leczenia, które właśnie zastosowała jego troskliwa przyjaciółka.

- Takie podejście do pacjenta? - Paweł zacznie się śmiać z Agnes, nazywając ją nawet terrorystką.

Wzruszające nagrania zmarłej Franki. Zduński zaleje się łzami w "M jak miłość"

Gdy w środku nocy w domu zapanuje absolutna cisza, bohater postanowi zmierzyć się z najtrudniejszymi demonami. Zduński uruchomi sprzęt i włączy odzyskane nagrania, które pozostawiła mu tragicznie zmarła małżonka. Agnes, stojąc niepostrzeżenie w progu sypialni, będzie świadkiem potężnego cierpienia swojego przyjaciela. Mężczyzna po raz pierwszy od bardzo dawna pozwoli sobie na chwilę ogromnej emocjonalnej słabości. Usłyszenie głosu ukochanej Franki i zobaczenie jej uśmiechniętej twarzy na filmikach sprzed feralnej operacji sprawi, że wszystkie bolesne wspomnienia uderzą w niego ze zdwojoną mocą. Wdowiec wreszcie zbierze się na odwagę i zdobędzie się na wyznanie przed swoją opiekunką.

- Franka w szpitalu nagrała mi filmiki. Dzisiaj udało mi się je odzyskać. Myślałem, że je straciłem, ale wcześniej chyba nie byłbym w stanie ich obejrzeć. To za bardzo bolało...

Wzruszające słowa Agnes o Antosiu. Reakcja Zduńskiego w 1934. odcinku "M jak miłość"

Nocne dyskusje doprowadzą do kolejnego poważnego przełomu w relacji głównych bohaterów. Lekarka zdecyduje się na bardzo osobiste wyznanie dotyczące swoich ukrytych uczuć. Kobieta skupi się przede wszystkim na małym Antosiu, do którego zdążyła się niezwykle mocno przywiązać na przestrzeni ostatnich miesięcy. Pediatra przyzna wprost przed wdowcem, że pokochała jego syna niemal tak mocno, jak własne biologiczne dziecko, dostrzegając w nim wielką magię.

- Trafiła ci się prawdziwa miłość. I Franka miała rację. To jest więcej niż niektórzy dostają przez całe życie. Nie wiem, czy ten ból kiedyś zniknie, czy się zmieni... Nie wiem... Jest Antoś, a on jest małym czarodziejem. Wiesz, że to jest najbardziej inteligentny, sprytny, piękny, mały człowiek, którego znam? I jest twój... Gratuluję... - po tych słowach Agnes na twarzy Pawła pojawi się uśmiech.