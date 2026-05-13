Dziedzictwo, odcinek 925: Semih posuwa się za daleko! Nana odkrywa coś bulwersującego w kieszeni Poyraza

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 925: Zmanipulowana Nana zaczyna wierzyć, że Poyraz jest złym człowiekiem

Po powrocie ze szpitala Nana próbuje odzyskać spokój i wrócić do codzienności, jednak sytuacja wokół niej staje się coraz bardziej skomplikowana. W ostatnich dniach to właśnie Poyraz udowodnił, że jest gotów zrobić dla niej wszystko – najpierw uratował ją z rąk handlarzy, a później nie odstępował jej w szpitalu ani na krok. Ich wspólny piknik miał być początkiem spokojniejszego etapu, ale Semih skutecznie zniszczył te plany, prowokując sytuację, przez którą Poyraz trafił na komisariat. Dzięki temu sam zajął jego miejsce u boku Nany.

W 925 odcinku Semih idzie jednak o krok dalej. Podstępem doprowadza do tego, że dom pustoszeje, a on zostaje sam z Naną, licząc, że wreszcie zrealizuje swój plan i zdobędzie kobietę. Jego obsesja zaczyna przybierać niepokojącą formę, a granice rozsądku dawno przestają dla niego istnieć. Tymczasem Nana, coraz bardziej otwierająca się na Poyraza, przypadkiem zauważa coś, co wywołuje u niej szok. W kieszeni kurtki Poyraza znajduje przedmiot, który całkowicie burzy jej spokój i każe jej spojrzeć na mężczyznę z zupełnie innej perspektywy. To odkrycie wzbudza w niej mnóstwo pytań i podejrzeń. Czy Poyraz coś przed nią ukrywa? A może wszystko jest częścią intrygi Semiha? Jedno jest pewne – zaufanie, które dopiero zaczęło rodzić się między Naną i Poyrazem, zostanie wystawione na bardzo poważną próbę. Semih robi wszystko, by rozdzielić tę dwójkę i wygląda na to, że wreszcie może osiągnąć swój cel.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 925. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

