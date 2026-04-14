"Dziedzictwo", odcinek 896: Derya robi wszystko, co w jej mocy, by odizolować Ayse od Ferita. Jej dziwne zachowanie nie uchodzi uwadze policjanta

Fani serialu "Dziedzictwo" z pewnością nie mogli ostatnio narzekać na nudę, bo intrygi i sekrety mnożyły się na każdym kroku. Zdeterminowana Cansel, licząc na majątek Kirimlich, posunęła się do manipulacji, zamykając Poyraza i Nanę w jednym pokoju, co wprawiło w osłupienie Cennet. Równie gorąco było na komisariacie, gdzie Derya, udając swoją siostrę, wzbudziła podejrzenia Ferita swoim nietypowym zachowaniem. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy prawdziwa Ayse przypadkiem usłyszała, jak Derya sprzeciwia się ich wspólnej pracy, co zrodziło w jej głowie podejrzenia dotyczące relacji siostry z Feritem. Poprzedni odcinek pozostawił więc bohaterów w sieci kłamstw i narastających napięć. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie tajemnice?

"Dziedzictwo" odc. 896 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Sinan stanie przed nie lada wyzwaniem, organizując kolację na cześć profesora. Urażona duma skłoni Aynur do zaoferowania pomocy w przygotowaniu wykwintnych potraw, chociaż kompletnie nie ma w tym doświadczenia. Tymczasem Ayse uświadamia sobie, że nadszedł czas, by zapisać Dogę do szkoły, a dziewczynka upiera się, aby towarzyszyli jej oboje rodzice. Derya robi wszystko, co w jej mocy, by odizolować Ayse od Ferita, jednocześnie starając się go uwieść i jak najwierniej naśladować swoją siostrę, co nie uchodzi uwadze policjanta. Z kolei Cennet, zaniepokojona bliskością Poyraza i Nany, postanawia zapytać syna wprost o ich relację; jego żartobliwa odpowiedź o zakochaniu się, którą przypadkiem usłyszy Nana, doprowadzi do serii nieporozumień, zwłaszcza gdy Poyraz zaprosi ją na herbatę.

"Dziedzictwo" odc. 896 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej tureckiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące perypetie i emocjonalne zawirowania z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Aby nie przegapić kolejnych zwrotów akcji, warto zapisać sobie w kalendarzu datę premiery nowego epizodu. Emisja 896. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat trzyma w napięciu polskich widzów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych tajemnic i wzruszających momentów. Choć historia zaczęła się od skomplikowanej relacji Seher i Yamana, fabuła dynamicznie ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i wątki. Obecnie fani z zapartym tchem śledzą losy Nany i Poyraza, którzy po wielu dramatycznych przejściach próbują odnaleźć szczęście. Ta opowieść o odkupieniu i poszukiwaniu miłości na nowo udowadnia, że nawet po największej stracie można znaleźć bezpieczną przystań. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)