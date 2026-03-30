Dziedzictwo, odcinek 878: Yusuf wygada się przed Poyrazem! Dowie się prawdy o Kirimlim i Nanie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 878 - piątek, 3.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 878 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz w końcu dowie się, kim tak naprawdę są Nana z Yusufem. I choć Maryam nie piśnie mu o tym ani słowa, to chłopiec wreszcie się przed nim otworzy. Tym bardziej, że przecież to on nie tylko ich uratuje przed ludźmi Trucizny, ale także da im schronienie, więc nie będzie mógł być złym człowiekiem. Tak samo jak oni, co zacznie tłumaczyć mu Yusuf. Ale oczywiście, Poyraz będzie tego świadomy.

- Nie jesteśmy źli. Źli są ci, którzy nas ścigają - zacznie Yusuf.

- Nigdy nie myślałem, że jesteście źli - zapewni go Poyraz.

- Ale oni tak myślą - zauważy chłopiec.

- Moja rodzina? Nie znają was. Gdyby poznali też by was polubili - wyjaśni mu mężczyzna, po czym w 878 odcinku serialu "Dziedzictwo" go poprosi - Opowiadaj kim są ci ludzie. Powiedz, żebym mógł wam pomóc.

Yusuf powie Poyrazowi, kim jest on i Nana w 878 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W pierwszej chwili w 878 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yusuf jeszcze się wstrzyma, gdyż zda sobie sprawę, że robi to za plecami Nany. Ale po chwili jednak zdecyduje się powiedzieć Poyrazowi całą prawdę, poczynając od tego, kim tak naprawdę są.

- Najpierw muszę się do czegoś przyznać. Ale nie złość się. Raz cię okłamaliśmy - przyzna Yusuf.

- Tylko raz? W jakiej sprawie? - dopyta Poyraz.

- Nana nie jest moją mamą - zdradzi mu chłopiec.

- A kim jest? - zdziwi się mężczyzna.

- Moją opiekunką. Jestem Yusuf Kirimli, bratanek Yaman. Mój stryjek był znanym człowiekiem. On... - zacznie tłumaczyć, ale nie będzie w stanie dokończyć zdania. Jednak w 878 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz od razu domyśli się, w czym rzecz - Nie żyje?

- Zabił go bardzo zły człowiek. Mówią na niego Trucizna. Było o tym w wiadomościach, ale wciąż w to nie wierzę. Może stryjek wróci, ale Nana mówi, że nie - powie smutno chłopiec.

Poyraz dowie się straszliwej prawdy o Truciźnie w 878 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 878 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyrazowi wszystko zacznie się składać w jedną całość. Mężczyzna dowie się, kim tak naprawdę jest Trucizna i co już zdołał im zrobić i będzie tym szczerze przerażony.

- To ten Trucizna was ściga? - dopyta mężczyzna.

- Nana mnie przed nim obroni. Bardzo mnie kocha. Dlatego stryjek powierzył jej opiekę nade mną. Tylko nie mów jej, że ci to powiedziałem, bo będzie zła - poprosi go chłopiec.

- Nie martw się, to męska rozmowa - obieca mu Poyraz, po czym dopyta - A ten zły człowiek Trucizna. Czego od ciebie chce?

- Nie wiem. Już raz mnie porwał. Zrobił mi zastrzyk i uśpił. To było straszne - ujawni Yusuf.

- A to psychopata! - podsumuje go mężczyzna.

- Boję się, że zabije Nanę. A mnie zrobi coś złego - przyzna mu chłopiec.

- Nic się nie bój - zacznie zapewniać go Poyraz.

- Gdyby nie ty, już by nas znalazł - stwierdzi Yusuf.

- Nie bój się - powtórzy mężczyzna, który nie dość, że w 878 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie zdradzi go przed Naną, to jeszcze nie da ich więcej skrzywdzić.

