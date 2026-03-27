"Dziedzictwo", odcinek 878: Trucizna dopada Nanę i Yusufa. Poyraz wraz z całą dzielnicą staje w ich obronie

Redakcja Eska Cinema
2026-03-27 10:06

W 878. odcinku serialu „Dziedzictwo” napięcie sięgnie zenitu! Poyraz wreszcie pozna całą prawdę o Nanie i Yusufie, jednak ta wiedza ściągnie na nich śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony Trucizny. Gdy dojdzie do bezpośredniej konfrontacji, los bohaterów zależeć będzie od wsparcia całej lokalnej społeczności. Czy to wystarczy, by ich ocalić?

Autor: screen YouTube/Legacy/ Youtube

Emocje w serialu "Dziedzictwo" sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia z pewnością wstrząsnęły waszymi ulubionymi bohaterami. Rozprawa o opiekę nad Dogą przyniosła nieoczekiwany zwrot akcji, gdy sąd przyznał Feritowi prawo do cotygodniowych spotkań, co nie zadowoliło ani jego, ani Ayse. Równolegle narastało napięcie w domu Poyraza, gdzie Nana w panice po zniknięciu Yusufa zabroniła mu kontaktów z chłopcem, a jej późniejsza kłótnia z Cansel została podsłuchana przez samego Poyraza. W centrum tych wszystkich konfliktów znalazła się mała Doga, która, zmęczona kłótniami dorosłych, uciekła z domu, by schronić się u dziadków. Po tak dramatycznych wydarzeniach napięcie jest ogromne. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo" odc. 878 - streszczenie

Ayse i Feritowi udaje się odnaleźć Dogę, jednak ta stawia im ultimatum, grożąc ponowną ucieczką, jeśli cała trójka nie zamieszka razem. W międzyczasie Yusuf wyjawia Poyrazowi swoją prawdziwą tożsamość i opowiada o niebezpieczeństwie, które wisi nad nim i Naną. Niestety, ludzie Trucizny wpadają na ich trop i dowiadują się, gdzie się ukrywają, a Cansel przypadkowo słyszy kierowane w stronę Poyraza groźby. Zaniepokojona o los swojej rodziny Cennet postanawia wyrzucić parę z domu, lecz ci uprzedzają jej decyzję, wyprowadzając się sami. Podczas próby ucieczki Nana i Yusuf wpadają prosto na Truciznę, ale z pomocą przychodzi im Poyraz wraz z mieszkańcami dzielnicy, którzy stają w ich obronie. Chociaż wróg tymczasowo ustępuje, to zapowiada, że jeszcze wróci, by ich dopaść.

"Dziedzictwo" odc. 878 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji. Najnowsze wydarzenia w życiu bohaterów "Dziedzictwa" zapowiadają się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Aby nie przegapić nadchodzących scen, warto zanotować datę i godzinę emisji. Premierowy odcinek 878 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to prawdziwa gratka dla miłośników tureckich produkcji, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Serial zabiera nas w podróż pełną miłości, dramatycznych rodzinnych sekretów i trudnych wyborów, a jego fabuła stale ewoluuje. Choć na przestrzeni sezonów główni bohaterowie się zmieniali, to emocje wciąż sięgają zenitu. Ta opowieść o odkupieniu i poszukiwaniu szczęścia niezmiennie trzyma w napięciu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
  • Sila Turkoglu (jako Seher)
  • Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
  • Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
  • Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
  • Gulderen Guler (jako Kiraz)
  • Binnaz Ekren (jako Adalet)
  • Omer Gecu (jako Cenger)
  • Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
  • Gulay Ozdem (jako Ikbal)
  • Ferda Isil (jako Sultan Hala)
  • Hilal Yildiz (jako Zuhal)

