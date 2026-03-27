"Dziedzictwo", odcinek 878: Trucizna dopada Nanę i Yusufa. Poyraz wraz z całą dzielnicą staje w ich obronie

Emocje w serialu "Dziedzictwo" sięgnęły zenitu, a ostatnie wydarzenia z pewnością wstrząsnęły waszymi ulubionymi bohaterami. Rozprawa o opiekę nad Dogą przyniosła nieoczekiwany zwrot akcji, gdy sąd przyznał Feritowi prawo do cotygodniowych spotkań, co nie zadowoliło ani jego, ani Ayse. Równolegle narastało napięcie w domu Poyraza, gdzie Nana w panice po zniknięciu Yusufa zabroniła mu kontaktów z chłopcem, a jej późniejsza kłótnia z Cansel została podsłuchana przez samego Poyraza. W centrum tych wszystkich konfliktów znalazła się mała Doga, która, zmęczona kłótniami dorosłych, uciekła z domu, by schronić się u dziadków. Po tak dramatycznych wydarzeniach napięcie jest ogromne. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 878 - streszczenie

Ayse i Feritowi udaje się odnaleźć Dogę, jednak ta stawia im ultimatum, grożąc ponowną ucieczką, jeśli cała trójka nie zamieszka razem. W międzyczasie Yusuf wyjawia Poyrazowi swoją prawdziwą tożsamość i opowiada o niebezpieczeństwie, które wisi nad nim i Naną. Niestety, ludzie Trucizny wpadają na ich trop i dowiadują się, gdzie się ukrywają, a Cansel przypadkowo słyszy kierowane w stronę Poyraza groźby. Zaniepokojona o los swojej rodziny Cennet postanawia wyrzucić parę z domu, lecz ci uprzedzają jej decyzję, wyprowadzając się sami. Podczas próby ucieczki Nana i Yusuf wpadają prosto na Truciznę, ale z pomocą przychodzi im Poyraz wraz z mieszkańcami dzielnicy, którzy stają w ich obronie. Chociaż wróg tymczasowo ustępuje, to zapowiada, że jeszcze wróci, by ich dopaść.

"Dziedzictwo" odc. 878 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji. Najnowsze wydarzenia w życiu bohaterów "Dziedzictwa" zapowiadają się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Aby nie przegapić nadchodzących scen, warto zanotować datę i godzinę emisji. Premierowy odcinek 878 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

13

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to prawdziwa gratka dla miłośników tureckich produkcji, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Serial zabiera nas w podróż pełną miłości, dramatycznych rodzinnych sekretów i trudnych wyborów, a jego fabuła stale ewoluuje. Choć na przestrzeni sezonów główni bohaterowie się zmieniali, to emocje wciąż sięgają zenitu. Ta opowieść o odkupieniu i poszukiwaniu szczęścia niezmiennie trzyma w napięciu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: