"Akacjowa 38", odcinek 840: Kłamstwo Silvii wychodzi na jaw! Pułkownik wyrzuca ją z domu

W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" ponownie zostaliśmy wciągnięci w wir madryckich intryg i osobistych dramatów. Lolita była oburzona, gdy odkryła, że Antonito i jego rodzina kupują przemycane towary, co wywołało niemałe zamieszanie. W tym samym czasie Inigo w tajemnicy przygotowywał dla Leonor romantyczną niespodziankę w postaci chińskich lampionów, mających symbolizować uwolnienie się od złych wspomnień. Napięcie rosło również między Blancą a Diegiem, kiedy ta stanowczo zażądała od niego wyjawienia prawdy. Na tle tych osobistych zawirowań, pułkownik Valverde, cierpiący z powodu Silvii, rozpoczął rozmowę na tematy polityczne z generałem Zavalą. Co przyniosą kolejne dni mieszkańcom tej hiszpańskiej kamienicy?

"Akacjowa 38" odc. 840 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne rozstrzygnięcia w relacjach głównych bohaterów. Diego podejmie radykalną decyzję i wyrzuci Blancę ze swojego domu, co zmusi ją do szukania schronienia. Kobieta, omijając swoją matkę i męża, znajdzie tymczasową przystań u Rosiny. W międzyczasie Pułkownik Valverde, prowadząc śledztwo w Ministerstwie Wojny, dokona szokującego odkrycia na temat generała Reyesa – jego córka nie żyje. To oznacza, że Silvia przez cały czas go okłamywała. Mimo jej desperackich prób przekonania Arturo o planowanym zamachu na króla i wyznawanej mu miłości, pułkownik bezwzględnie wyrzuci ją ze swojego mieszkania.

"Akacjowa 38" odc. 840 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod hiszpańskiej telenoweli, która z każdym odcinkiem dostarcza coraz więcej emocji. Wątki fabularne komplikują się, a losy ulubionych bohaterów wiszą na włosku, co sprawia, że nie można przegapić nadchodzących wydarzeń. Dla wszystkich, którzy śledzą tę wciągającą historię, kluczowe jest, by znać dokładny czas i miejsce emisji. Najnowszy, 840. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwa gratka dla miłośników kostiumowych opowieści, która z wdziękiem przenosi nas w realia Madrytu z początku XX wieku. Serial skupia się na losach bogatych mieszczan i ich służby, których życie toczy się w jednej z kamienic, tworząc barwną mozaikę intryg, romansów i skrywanych sekretów. Produkcja podbiła serca polskiej publiczności dzięki dynamicznym zwrotom akcji i świetnie nakreślonym postaciom, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: