"Dziedzictwo", odcinek 876: Poyraz w niebezpieczeństwie! Szakal odkrywa jego tożsamość

Ostatni odcinek "Dziedzictwa" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, mieszając wątki romantyczne z pełnymi napięcia porwaniami i dramatami sądowymi. Poyraz, ku rozczarowaniu swojej rodziny, nie dotarł na umówione spotkanie z Sibel, ponieważ na jego drodze stanęła przerażona Nana poszukująca Yusufa. Chociaż mężczyźnie udało się odnaleźć chłopca, to po powrocie czekało go kolejne wyzwanie – musiał uratować Nanę z rąk Szakala, ostatecznie przynosząc ją nieprzytomną do domu. W tym samym czasie Ayse i Ferit przygotowywali się do sądowej batalii o opiekę nad Dogą, a sprawę komplikował fakt, że prokuratorem okazała się Leyla, z którą Ferit miał wcześniej zatarg. Niespodziewany telefon od Dogi tuż przed rozprawą tylko podgrzał atmosferę. Z tyloma otwartymi wątkami i rosnącym napięciem, jedno jest pewne – w świecie naszych bohaterów nic nie jest proste.

"Dziedzictwo" odc. 876 - streszczenie

Nana odzyskuje przytomność w rezydencji Poyraza, który, nie zważając na jej protesty oraz niechęć swojej rodziny, podejmuje decyzję o zapewnieniu jej i Yusufowi schronienia aż do jej pełnego powrotu do zdrowia. Ta gościnność może jednak sprowadzić na nich niebezpieczeństwo, ponieważ Szakal, odnajdując różaniec, poznaje tożsamość Poyraza i rozpoczyna jego poszukiwania. Równolegle, na komisariacie dochodzi do sporego zamieszania, gdy Aynur przez pomyłkę zabiera telefon Sinana, który jest identyczny jak jej własny. Mężczyzna bez namysłu oskarża ją o kradzież i domaga się jej zatrzymania, a po wyjaśnieniu sytuacji zwalnia ją bez słowa przeprosin. Tymczasem Doga, zmęczona ciągłymi kłótniami rodziców, proponuje im ślub jako rozwiązanie konfliktu, lecz oboje odrzucają ten pomysł, pewni swojej wygranej w nadchodzącej rozprawie sądowej.

"Dziedzictwo" odc. 876 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod przyniesie kolejne zwroty akcji i emocjonujące momenty, które na długo zapadną w pamięć. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych losów Nany i Poyraza, mamy dobrą wiadomość. Premierowa emisja 876. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to prawdziwa gratka dla miłośników tureckich dramatów, która od lat przyciąga widzów przed ekrany. Serial opowiada poruszającą historię o miłości, rodzinnych intrygach i trudnych wyborach, przechodząc przez lata znaczące zmiany w fabule i obsadzie. Od losów Seher i Yamana, przez walkę z żałobą, aż po nowe wątki miłosne z Naną i Poyrazem w rolach głównych, produkcja nieustannie zaskakuje. Ta emocjonalna podróż przez kolejne sezony to gwarancja niezapomnianych wrażeń. W serialu występują m.in.: