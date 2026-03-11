Dziedzictwo, odcinek 857: Tajemniczy mężczyzna znajduje w lesie nieprzytomnego Yusufa

W poprzednim odcinku (856) Ferit odwiózł do domu Ayse i Koraya. Próbował dowiedzieć się, co skłoniło kobietę do takiego kroku. Po rozmowie z Dogą i zebraniu strzępków informacji domyślił się, że Ayse planowała uciec od Koraya, zabrać córkę i wyjechać do Niemiec. Mieszkańcy rezydencji wrócili do domu, wciąż przytłoczeni makabrycznymi wspomnieniami. Nie znajdując żadnych śladów prowadzących do Trucizny, Yaman zdecydował się na prowokację, by wywabić przestępcę z kryjówki. Plan się powiódł i Trucizna ruszyła, by zgładzić swojego wroga. Tymczasem Tunca, widząc cierpienie Yusufa, postanowił stanąć do walki z jego oprawcą.

Dziedzictwo – streszczenie odcinka 857

Tunca obezwładnia ochroniarza i uwalnia Yusufa z magazynu, pomagając mu uciec i przekazując telefon, by chłopiec mógł skontaktować się ze stryjkiem. Sam zostaje, aby opóźnić pościg. Tymczasem Ferit odkrywa w telefonie Ayşe nagranie rozmowy Koraya z hakerem, z którego wynika, że mężczyzna może być zamieszany w niebezpieczne działania. Komisarz jest wstrząśnięty i nie rozumie, dlaczego Ayşe mu zaufała. Plan schwytania porywacza nie udaje się, gdy ten orientuje się w pułapce i zabija policjanta. W kryjówce dochodzi do starcia Tuncy z Trucizną. Choć Tunca jest wyczerpany, udaje mu się wstrzyknąć przeciwnikowi substancję, która na chwilę go unieszkodliwia. Yusuf, wciąż osłabiony, błąka się po ulicach, lecz w panice ucieka przed przypadkowym mężczyzną i znika. Trucizna szybko odzyskuje siły i rusza na poszukiwania chłopca. Odcinek kończy się sceną, w której nieprzytomnego Yusufa w lesie odnajduje tajemniczy mężczyzna.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 857. odcinek zostanie wyemitowany we piątek, 13 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

