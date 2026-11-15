Dziedzictwo, odcinek 1072: Atakan zemści się na Poyrazie. Nie daruje mu ukrywania siostry [ZDJĘCIA]

Atakan będzie torturował Poyraza w 1072. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz przekona się, jak daleko potrafi posunąć się Atakan, kiedy stawką jest odnalezienie jego siostry. Mężczyzna trafił w ręce przeciwnika, próbując uratować Nanę. Teraz sam będzie potrzebował pomocy, a jego sytuacja okaże się wyjątkowo beznadziejna.

W 1071. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz zdobył adres magazynu, w którym Atakan przetrzymywał jego żonę. Nie wiedział jednak, że wskazówka została celowo przygotowana jako pułapka. Kiedy dotarł na miejsce, zamiast uwolnić Nanę, sam został schwytany. Atakan próbował wymusić na nim informację o miejscu ukrycia Pelin. Poyraz nie zamierzał jednak zdradzić, gdzie przebywa siostra jego przeciwnika.

W 1072. odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna. Atakan nie będzie miał zamiaru odpuścić. Sięgnie po tortury, próbując złamać opór Poyraza, który będzie musiał walczyć z bólem, aby nie zdradzić tajemnicy, która może przesądzić o losie kolejnej osoby.

Nana będzie błagać Atakana o litość dla męża

W 1072. odcinku „Dziedzictwa” Nana nie będzie w stanie spokojnie patrzeć na to, co Atakan robi jej ukochanemu. Widok torturowanego męża całkowicie ją załamie. W rozpaczy zwróci się bezpośrednio do oprawcy, błagając go, by przestał znęcać się nad Poyrazem. Nana znajdzie się w dramatycznym położeniu. Sama również była przetrzymywana przez ludzi Atakana i doskonale wie, jak bezwzględny potrafi być Atakan.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1072

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1072. zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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