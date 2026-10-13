Dziedzictwo, odcinek 1055: Poyraz straci warsztat! Rodzina zostanie bez pieniędzy i z ogromnymi długami [ZDJĘCIA]

Poyraz straci warsztat w 1055. odcinku „Dziedzictwa”

Po wyjściu z aresztu Poyraz nie będzie mógł w pełni cieszyć się odzyskaną wolnością. W 1055. odcinku „Dziedzictwa” urzędnicy zaplombują jego zakład stolarski z powodu rzekomo nieważnej licencji na prowadzenie działalności, tym samym pozbawiając go możliwości zarabiania pieniędzy na utrzymanie rodziny. Sytuacja Kılıçów stanie się zatem bardzo trudna. Rodzina nie tylko straci źródło dochodu, ale również będzie musiała zmagać się z narastającymi długami. Poyraz odrzuci propozycję wsparcia finansowego od Pelin, nie zamierzając uzależniać się od kobiety, która wciąż próbuje odzyskać jego względy. Nie podda się jednak bez walki i wraz z Naną rozpoczną swój mały biznes.

Nana pomoże Poyrazowi znaleźć sposób na zarobek w 1055. odcinku „Dziedzictwa”

W trudnej sytuacji Poyraz nie zostanie sam. Nana wyjdzie z inicjatywą, która pozwoli rodzinie spróbować zarobić własnymi siłami. Wspólnie rozpoczną uliczną sprzedaż domowego burka oraz owoców. Zamiast korzystać z pieniędzy Pelin, będą próbowali poradzić sobie z problemami dzięki własnej pracy. Tymczasem Cennet będzie ukrywała przed synami, jak poważna jest sytuacja finansowa rodziny. Nie wiedzą oni, że dom został obciążony hipoteką, a kobieta liczy na sprzedaż działki w Skopje, by spłacić zadłużenie. Utrata warsztatu jeszcze bardziej skomplikuje jej plany. Rodzina będzie musiała szukać sposobu na przetrwanie, zanim długi staną się jeszcze większym problemem.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1055

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1055. zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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