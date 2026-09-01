Dziedzictwo, odcinek 1022: Sinan zleci śledztwo w sprawie Kivanca. Chce wiedzieć, co go łączy z pielęgniarką [ZDJĘCIA]

W 1022. odcinku „Dziedzictwa” Sinan zleci sprawdzenie Kivanca

W 1022. odcinku "Dziedzictwa" Sinan nie będzie dawał spokoju podejrzeniom dotyczącym Kivanca. Mężczyzna zwróci uwagę na jego relację z pielęgniarką Betul i uzna, że przypadkowe spotkanie w szpitalu nie wyjaśnia wszystkiego. Będzie przekonany, że tych dwoje zna się od wielu lat. Prokurator podejmie więc konkretną decyzję. Zamiast konfrontować się z Kivancem, poprosi swojego asystenta o zebranie informacji na temat mężczyzny. Będzie chciał dowiedzieć się, co naprawdę łączy go z Betul.

Sinan zachowa podejrzenia dla siebie w 1022. odcinku „Dziedzictwa”

Szczególnie istotne w 1022. odcinku "Dziedzictwa" będzie to, że Sinan nie zamierza na razie mówić Aynur o swoich podejrzeniach. Wie, że dziewczyna jest związana z Kivancem i nie chce wysuwać oskarżeń bez żadnych dowodów. Jego ostrożność może jednak sprawić, że śledztwo nabierze tempa. Sinan chce najpierw poznać fakty, a dopiero później zdecydować, co zrobić z tym, czego się dowie.

Podejrzenia Sinana nie pojawiły się bez powodu. W 1021. odcinku „Dziedzictwa” prokurator zaczął zwracać uwagę na zachowanie Kivanca i Betul. Pielęgniarka opiekowała się mężczyzną po jego wypadku, ale Sinan zaczął podejrzewać, że ich znajomość sięga znacznie dalej. Teraz nie zamierza już poprzestać na domysłach. Jeśli jego asystent znajdzie informacje potwierdzające wcześniejszą znajomość Kivanca i Betul, sytuacja może się bardzo skomplikować, a to może oznaczać nawet zerwanie zaręczyn!

„Dziedzictwo” - data i godzina emisji odcinka 1022

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1022. zostanie wyemitowany w piątek, 4 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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