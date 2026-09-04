Dziedzictwo, odcinek 1022: Aynur będzie przerażona po rozmowie z Sinanem. Obawia się, że wyznała mu miłość [ZDJĘCIA]

W 1022. odcinku „Dziedzictwa” Aynur nie będzie pamiętać rozmowy z Sinanem

W 1021. odcinku „Dziedzictwa” sytuacja wymknęła się jej spod kontroli. Po zażyciu niewłaściwego leku Aynur niemal wyznała Sinanowi miłość. W 2022. odcinku tureckiego hitu będzie próbowała przypomnieć sobie przebieg rozmowy z Sinanem, jednak nie będzie w stanie odtworzyć wszystkich wydarzeń. Najbardziej przerazi ją świadomość, że pod ich wpływem powiedziała coś, co od dawna ukrywa przed prokuratorem. Nie będzie miała pewności, czy prokurator potraktował jej słowa jako efekt działania leku, czy też dostrzegł w nich szczere wyznanie. Aynur będzie chciała zachować kontrolę nad sytuacją, ale tym razem nie będzie to łatwe. Jej niepewność może sprawić, że jeszcze bardziej zacznie unikać Sinana.

W 1022. odcinku „Dziedzictwa” Aynur nadal będzie rozdarta

Aynur od dłuższego czasu próbuje przekonać siebie, że decyzja o związku z Kivancem była właściwa. W 1013. odcinku „Dziedzictwa” przyjęła jego propozycję zaręczyn, choć wciąż myślała o Sinanie. W kolejnych wydarzeniach jej wątpliwości wcale nie zniknęły. Aynur nie zdaje sobie sprawy, że nie ma się czym przejmować, w końcu Sinan skrycie ją kocha, a jej beztroska z 1021. odcinka bardzo mu się spodobała.

„Dziedzictwo” - data i godzina emisji odcinka 1022

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1022. zostanie wyemitowany w piątek, 4 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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