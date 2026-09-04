„Panna młoda” odc. 191 - streszczenie

Cihan spróbuje zbliżyć się do Hancer i wpadnie na pomysł fortelu z anonimowym darczyńcą. Dziewczyna nie da się jednak przekonać i stanowczo odmówi przyjęcia pieniędzy na potrzeby fundacji. Melih przeżyje przykre spotkanie z Sinem, a potem napisze do Fadime czuły, pełen emocji list. Derya wpadnie w tarapaty i straci bransoletki na rzecz fryzjerki.

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„Panna młoda” odc. 192 - streszczenie

Mukadder odkryje, że Derya knuje podstęp. Hancer i Cihan przeszukają komputer i trafią na mail Yasemin. Hilal coraz śmielej będzie zabiegać o uwagę Yigita i spróbuje go do siebie przekonać. Hancer wciąż będzie się wahać, czy spotkać się z anonimowym darczyńcą, nie wiedząc, jakie konsekwencje może mieć ta rozmowa.

„Panna młoda” odc. 193 - streszczenie

Melih odda Cihanowi neseser z gotówką, ale napięcie wokół pieniędzy tylko wzrośnie. Po awanturze policja wezwie Hancer i Beyzę na posterunek. Engin i Sila zbliżą się do siebie, bo zaczną bardziej sobie ufać i spędzać razem więcej czasu. Beyza straci panowanie nad sobą, wybije okno w starym domu i w furii wykrzyczy swoją złość na Hancer. Cihan odeśle ją do ojca, próbując zakończyć konflikt.

„Panna młoda” odc. 194 - streszczenie

Hancer i Melih odwiedzą Engina i Silę, gdy Cihan przyniesie ostatni odczytany mail Yasemin. Nusret ostro zaatakuje Beyzę, zarzucając jej, że nie potrafi być dobrą matką. Engin coraz bardziej skupi się na treści wiadomości i zrozumie, że ma ona bezpośredni związek ze śmiercią jego siostry.

„Panna młoda” odc. 195 - streszczenie

Derya będzie marzyć o pracy fryzjerki i zacznie ćwiczyć nowe umiejętności na Cemilu. Engin poprosi o nagrania z monitoringu, bo będzie chciał ustalić, kim była tajemnicza pacjentka Yasemin i co naprawdę ukrywa. Cihan podejmie decyzję i nakaże Hancer zostać w starym domu. Mukadder wpadnie przez to w szał.

„Panna młoda” odc. 196 - streszczenie

Decyzja Cihana, by Hancer została w starym domu, wywoła kontrowersje i jeszcze bardziej zaostrzy napięcie. Melih spróbuje przekonać go, że ta decyzja ma sens. Zaproponuje rodzinną kolację, która może uspokoić sytuację. Tymczasem Engin nadal będzie próbował ustalić, kim była tajemnicza pacjentka.

„Panna młoda” odcinki 191-196: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień