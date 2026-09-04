„Dziedzictwo” odc. 1023 - streszczenie

Sinan będzie próbował zdobyć dowody na związek Kivanca i Betul, aby odwieść Aynur od zaręczyn. Cansel i Sibel zrealizują swój plan. Sibel niby przypadkiem pojawi się w pobliżu biura Sedata i uda, że dopiero co dowiedziała się o udziale Poyraza w nielegalnych walkach. Zapewni go, że zachowa tę informację dla siebie. Czarna zacznie podejrzewać Ibrahima o zdradę, gdy przyłapie go na potajemnych rozmowach telefonicznych z Sule. Nana spróbuje okazać Poyrazowi troskę.

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„Dziedzictwo” odc. 1024 - streszczenie

Cansel przekona Sibel, by dosypała Poyrazowi do wody środki nasenne. Po walce Poyraz poczuje się źle, a Sibel zabierze go do warsztatu. Gdy odzyska przytomność, spróbuje ją odprawić. Cansel wyśle tam Nanę, licząc, że zastanie Poyraza i Sibel w dwuznacznej sytuacji. Sinan namówi Kivanca, by wyjawił prawdę Aynur. Kivanc ostatecznie z nią zerwie.

„Dziedzictwo” odc. 1025 - streszczenie

Kivanc przyzna się do dawnego uczucia do pielęgniarki Betul i postanowi zerwać zaręczyny z Aynur. Aynur dowie się, że Sinan próbował ją chronić. Ibrahim zechce dać nauczkę zazdrosnej żonie i uda, że umówił się z kochanką w parku. Czarna zastanie go tam z Kirpim. Ibrahim wyjaśni, że tajemnicza kobieta, z którą się kontaktował, jest położną. Poyraz będzie podejrzewał, że Sedat go odurzył. Podczas konfrontacji doprowadzi go do przyznania się do szantażu, a rozmowę nagra współpracująca z nim policja. Nana, zmanipulowana przez Cansel, spróbuje śledzić męża, by odkryć jego tajemnicę. Sinan będzie chciał zakończyć relację z Ezgi, lecz kobieta przyjdzie do jego domu, aby razem z Isil przygotować romantyczną kolację.

„Dziedzictwo” odc. 1026 - streszczenie

Nana będzie przekonana, że Poyraz i Sibel są w związku. Poyraz przyzna, że znów brał udział w walkach w klatce, i wyjaśni powody swojej decyzji. Sinan zerwie z Ezgi, wyznając, że nigdy jej nie kochał. Poyraz spróbuje pogodzić się z Naną, ale ona nie zdoła mu wybaczyć.

„Dziedzictwo” odc. 1027 - streszczenie

Matka Sinana zrobi wszystko, by upokorzyć Aynur i nie dopuścić do związku syna z dziewczyną, którą uważa za zwykłą służącą. Sinan zabierze Aynur do ekskluzywnej restauracji, gdzie zamierza wyznać jej swoje uczucia. Nana straci zaufanie do Poyraza i postanowi odejść. Poyraz będzie chciał zrobić wszystko, aby zmieniła zdanie.

„Dziedzictwo” odcinki 1023-1027: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień