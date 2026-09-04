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„Akacjowa 38” odc. 950 - streszczenie
Samuel niszczy list, w którym Diego ujawnia Felipe podłości własnego brata. Z Lucią przygotowuje otwarcie Galerii Alday. Lucia czuje do niego sympatię, ale Samuel trzyma ją na dystans. Antonito musi porzucić plany sprzedaży wynalazku, gdy odkrywa, że Anglicy już wcześniej opatentowali wycieraczki samochodowe. Wraca z Cabrahigo bez Lolity, bo stan zdrowia jej ciotki nagle się pogarsza.
„Akacjowa 38” odc. 951 - streszczenie
Rosina ciężko przechodzi menopauzę i daje się we znaki wszystkim dookoła. Trini zauważa, że przytyła i nie mieści się w kostiumie, który Susana uszyła jej na inaugurację Galerii Alday. Fabiana pomaga przerobić strój, a Ramonowi przypomina, że powinien towarzyszyć żonie na przyjęciu. Tymczasem Samuel otwiera galerię i dziękuje Lucii za wsparcie.
„Akacjowa 38” odc. 952 - streszczenie
Podczas otwarcia Galerii Alday wybucha bomba. Giną dwie osoby, a wielu gości zostaje rannych, w tym Liberto i Trini. Lucię z opresji ratuje przystojny nieznajomy. Tuż przed tragedią zauważa ona na portrecie markizów de Valmez krzyżyk identyczny z tym, który dostała od matki. Galeria zostaje zniszczona, a Samuel jest załamany. Servando pobiera opłatę za wypożyczenie elektrycznego pasa, który Rosina chciała wyrzucić. Susana jest oburzona.
„Akacjowa 38” odc. 953 - streszczenie
Liberto po urazie głowy opuszcza szpital, lecz szybko musi do niego wrócić. Zaczyna mówić nieskładnie, a z ucha sączy mu się krew. Trini ma ranę na ramieniu i długo pozostaje pod obserwacją, a zrozpaczony don Ramon nie może się z nią zobaczyć. Pałac Galerii Alday jest w tak złym stanie, że nadaje się już tylko do rozbiórki. Samuel bankrutuje, odrzuca pomoc prawną Felipe, a Lucia oferuje mu pieniądze.
„Akacjowa 38” odc. 954 - streszczenie
Trini wraca ze szpitala, ale czuje się coraz gorzej i ukrywa to przed mężem. Wybuch bomby doprowadza Samuela do finansowej katastrofy, jednak on nie zamierza się poddać. Rosina dowiaduje się, że Liberto ma krwiaka w mózgu i musi przejść operację. Celia obawia się, że Lucia zbliża się do Samuela i zaczyna podejrzewać, że jest w nim zakochana. Lucia odkrywa, że z płonącej galerii wyniósł ją nowy proboszcz z Akacjowej, ksiądz Telmo.
„Akacjowa 38” odcinki 950-954: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień
- „Akacjowa 38” odcinek 950 - poniedziałek, 7 września 2026, godz. 18:40, TVP1
- „Akacjowa 38” odcinek 951 - wtorek, 8 września 2026, godz. 18:40, TVP1
- „Akacjowa 38” odcinek 952 - środa, 9 września 2026, godz. 18:40, TVP1
- „Akacjowa 38” odcinek 953 - czwartek, 10 września 2026, godz. 18:40, TVP1
- „Akacjowa 38” odcinek 954 - piątek, 11 września 2026, godz. 18:40, TVP1