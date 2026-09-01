Dziedzictwo, odcinek 1020: Sinan przejrzy Kivanca? Nie uwierzy w jego miłość do Aynur i zacznie węszyć [ZDJĘCIA]

Aynur będzie czuwać przy rannym narzeczonym

W 1020 odcinku „Dziedzictwa” Aynur zaopiekuje się Kivancem, który nadal będzie dochodził do siebie po dramatycznym wypadku. Kobieta nie opuści narzeczonego w trudnej chwili i skupi się przede wszystkim na jego zdrowiu.

Wszystko zaczęło się w 1019 odcinku „Dziedzictwa”, gdy w dniu planowanych zaręczyn Kivanc uległ wypadkowi samochodowemu i trafił do szpitala. Zdezorientowana Aynur mogła wtedy liczyć również na wsparcie Sinana, który pojawił się na miejscu i był przy niej w trudnym momencie.

W 1020 odcinku „Dziedzictwa” Aynur nadal będzie przekonana, że jej przyszłość związana jest z Kivancem. Nie będzie jednak wiedziała, że jej narzeczony może skrywać przed nią poważną tajemnicę.

Sinan zacznie podejrzewać, że Kivanc kocha inną

To właśnie w 1020 odcinku „Dziedzictwa” Sinan zacznie zastanawiać się, czy Kivanc rzeczywiście darzy Aynur uczuciem. Prokurator zauważy coś, co wzbudzi jego podejrzenia i doprowadzi go do wniosku, że serce narzeczonego Aynur może należeć do zupełnie innej kobiety.

Sinan nie zamierza jednak przejść obok tej sprawy obojętnie. Jeśli jego przypuszczenia okażą się prawdziwe, odkrycie sekretu Kivanca może całkowicie zmienić sytuację Aynur. Mężczyzna prawdopodobnie zacznie więc węszyć i szukać odpowiedzi na pytanie, kogo naprawdę kocha jego rywal.

Dla Sinana będzie to szczególnie ważne, ponieważ sam od dawna nie potrafi uwolnić się od uczuć do Aynur. Jeszcze w 1015 odcinku „Dziedzictwa” Lerzan uświadomiła mu, że zaręczyny Aynur z Kivancem mogły być pochopną decyzją, podjętą między innymi pod wpływem jej skomplikowanej relacji z prokuratorem.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1020

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1020. zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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