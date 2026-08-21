Dziedzictwo, odcinek 1011: Poyraz wkracza do mrocznego półświatka! Wszystko przez jedno nieporozumienie [ZDJĘCIA]

Poyraz oschle traktuje Nanę w 1011. odcinku "Dziedzictwa". Dziewczyna jest zdezorientowana

Nana przygotowuje z pomocą Cennet ulubione danie ziemniaczane Poyraza, dbając o każdy szczegół potrawy. Gdy podaje talerz mężowi, ten reaguje oschle:

- Nie jestem głodny. Jadłem już w warsztacie.

Dopiero późną nocą Poyraz wraca do domu, a z jego kieszeni wypada połamany brelok, który wcześniej otrzymał od Nany. Na jej zmartwiony wzrok odpowiada prosto z mostu:

- Widocznie nie był wystarczająco solidny. Łatwo się rozpadł.

Zazdrość o jej rzekome uczucie do Semiha całkowicie odbiera mu racjonalne myślenie.

Niebezpieczny krok Poyraza w odcinku 1011. "Dziedzictwa". Mert jest przerażony

W najnowszym, 1011. odcinku "Dziedzictwa" Poyraz bez słowa opuszcza dom i kontaktuje się z ludźmi z mrocznego półświatka. Do warsztatu przybywa wysłannik Sedata Yalçına ze sprzętem do nielegalnej walki. Zaniepokojony Mert natychmiast dzwoni do mistrza z pytaniem, co się dzieje. Poyraz odpowiada krótko:

- Nie ma pomyłki. Będę walczyć.

Gdy Mert dopytuje o małżeństwo, słyszy w słuchawce twarde wyznanie:

- Ona kocha kogoś innego. Widziałem, jak spotykają się w kawiarni. Potajemnie.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1011

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1011. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj jako Poyraz,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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