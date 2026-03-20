"Dziedzictwo" - nowy mężczyzna w życiu Nany. To on zajmie miejsce Yamana

"Dziedzictwo", odcinek 871. Poyraz ratuje Nanę i Yusufa z rąk bandytów

Emisja 871. odcinka zaplanowana jest na piątek, 27 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. W życiu Maryam, tuż po tragicznej stracie Yamana, pojawi się zupełnie nowa postać. Z pomocą nadejdzie Poyraz, który uwolni kobietę i bratanka Kirimliego z opresji. Szakal oraz współpracownicy Trucizny ponownie osaczą uciekinierów, odcinając im drogę ucieczki. Ich triumf nie potrwa jednak długo, ponieważ do akcji wkroczy nieznajomy wybawca. Dynamicznie wjedzie w jednego z napastników, wywołując ogromne zamieszanie. Pozostali zbirowie natychmiast ruszą do ataku, ale nowy bohater sprawnie powali ich na ziemię, torując Nanie i Yusufowi bezpieczną drogę.

- Do samochodu - zarządzi Poyraz.

Kim jest Poyraz? Tajemnicza przeszłość nowego bohatera serialu "Dziedzictwo"

Maryam nie obdarzy nieznajomego natychmiastowym zaufaniem. Kobieta drży o bezpieczeństwo Yusufa, dlatego woli zachować najwyższą ostrożność. Natychmiast zacznie wypytywać wybawcę o jego tożsamość, obawiając się kolejnej pułapki.

- Kim jesteś? - zapyta go Nana.

- Poyraz. Burza Poyraz - przedstawi jej się mężczyzna.

- Dobrze, ale skąd się tu wziąłeś? - zdziwi się Maryam, na co w odpowiedzi usłyszy - To długa historia...

Z retrospekcji zaprezentowanej w 871. odcinku dowiemy się, że Poyraz opuścił niedawno więzienne mury. Spędził tam niesłusznie trzy lata, o czym opowie swojej matce. Okazuje się, że mężczyzna ma niezwykle dobre serce i trafił za kratki właśnie za niesienie pomocy innym. Trudne doświadczenia nie zmieniły jego charakteru. Zanim spotkał Nanę i Yusufa, zdążył już wesprzeć dwie inne osoby, całkowicie ignorując przestrogi zaniepokojonej matki. Widok bezbronnej kobiety z dzieckiem sprawił, że natychmiast zainterweniował.

Nana odrzuca pomoc. Ucieczka w 871. odcinku "Dziedzictwa"

Powrót do teraźniejszości nie przyniesie zmiany w nastawieniu głównej bohaterki. Nana nadal będzie podchodzić do Poyraza z ogromnym dystansem, ale ostatecznie wsiądzie do jego auta, uciekając przed ulicznym zagrożeniem.

- Powiedziałem, że to długa historia... Proszę, chodźcie - zaproponuje im, a gdy na to przystaną, to on zacznie ich wypytywać, przed kim ich uratował - Dlaczego ci ludzie was ścigają? W co się wpakowaliście?

Mężczyzna wykaże się sporą ciekawością, co tylko spotęguje obawy Maryam. Kobieta zdecyduje się na nagłą ucieczkę, choć jej nowy znajomy postanowi pilnować ich bezpieczeństwa za wszelką cenę.

- Dobry Boże, połknęłaś język? Ścigali was uzbrojeni ludzie. To jasne, że nie mieliby litości. Czego od was chcą? - kontynuuje, gdy w pierwszej chwili nie doczeka się żadnej odpowiedzi.

- Zadajesz za dużo pytań. Wysiadamy! - zadecyduje Nana.

- Pośrodku niczego? Zmiłuj się nad tym dzieckiem. Najlepsze, co możecie zrobić, to pójść na policję - zasugeruje jej Poyraz, ale Maryam nie odpuści - Zatrzymaj się! Nie wiem, kim jesteś, ale trzymaj się od nas z daleka!

- Narażasz dziecko. Przyszedłem wam z pomocą - przypomni jej.

- Nie idź za nami! Bo dostaniesz w głowę! - zagrozi mu Nana.

- Ty naprawdę jesteś szalona. Powinnaś udać się do szpitala psychiatrycznego, a nie na policję - rozbawi go.

- Jak tak dalej będziesz mówił, to sama cię tam wyślę! - odgryzie mu się kobieta.

- Chłopcze, twoja matka to wariatka, ale ty wyglądasz na bystre dziecko. Jeśli potrzebujesz pomocy, znajdziesz mnie w wiosce Cendere - zwróci się do Yusufa.

- Nikt do ciebie nie przyjdzie! - odpowie za niego Maryam, po czym odejdą. Ale Poyra wcale nie odjedzie w swoją stronę. A wręcz przeciwnie, ruszy za nimi, aby mieć pewność, że tamci ludzie znów ich nie dopadną!

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu