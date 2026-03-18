Dramatyczne skutki operacji Igi w "Na dobre i na złe". Zaskakujące odkrycie Barta

W 988. odcinku "Na dobre i na złe" Iga przejdzie skomplikowaną operację

W 988. odcinku "Na dobre i na złe" profesor Bart w końcu zoperuje Igę. Wcześniej u lekarki zdiagnozuje tętniaka wrzecionowatego, który umiejscowi się w niezwykle ryzykownym punkcie. Zmiana pojawi się tuż przy skrzyżowaniu nerwu wzrokowego, obok płata czołowego, kory ruchowej, ośrodków mowy oraz tętnicy przedniej mózgu.

Ze względu na to trudne położenie, neurochirurg początkowo będzie zwlekał z zabiegiem, obawiając się, że operacja może zakończyć się udarem lub nawet śmiercią pacjentki. Kiedy wreszcie zapadnie decyzja o operacji, Kaczorowska niespodziewanie ucieknie ze szpitala. Jej celem będzie odnalezienie Klemi (Weronika Walasiewicz), która wcześniej dosypała jej narkotyków do kawy. Ten incydent o mało nie kosztował Igę oraz jej pacjenta życia. Ostatecznie jednak lekarka wróci do Leśnej Góry i w 988. odcinku trafi na stół operacyjny pod okiem Artura Barta.

Wypadek Igi po operacji w 988. odcinku "Na dobre i na złe"

Mimo że w 988. odcinku "Na dobre i na złe" niezwykle trudna operacja zakończy się pomyślnie, a Iga szybko odzyska przytomność, to niestety na tym dobre wieści się skończą. Po przebudzeniu zdezorientowana Kaczorowska wpadnie w taki szok, że natychmiast spróbuje wstać i ponownie uciec ze szpitala. Tym razem jej plan się nie powiedzie.

Mocno osłabiona pacjentka nie będzie miała siły nawet podnieść się z łóżka. Działając pod wpływem silnego impulsu, Iga nie zrezygnuje jednak z próby ucieczki. Zakończy się to fatalnie – lekarka spadnie z łóżka. Dla osoby tuż po skomplikowanej operacji tętniaka mózgu, taki upadek będzie stanowił ogromne zagrożenie zdrowia i życia.

Iga straci mowę w 988. odcinku "Na dobre i na złe"

Po niefortunnym upadku pacjentki na oddziale intensywnej terapii, w 988. odcinku "Na dobre i na złe" Bart natychmiast zleci wykonanie szczegółowych badań. Niestety, wyniki nie będą optymistyczne, a neurochirurg dokona kolejnego wstrząsającego odkrycia dotyczącego stanu swojej redakcyjnej koleżanki. Okazuje się, że Iga nagle straci zdolność mowy.

Widzowie dowiedzą się wkrótce, czy afazja Kaczorowskiej to stan trwały, czy jedynie przejściowy skutek uboczny operacji lub upadku. Zastanawiające jest również, czy uraz wywołał udar, a może Bart znajdzie u Igi jeszcze poważniejsze powikłania. Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki serialu.